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≡ «Такие подъезды - самозахват» - Костанайские дачники мостят их строительным мусором
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46901
«Такие подъезды - самозахват» - Костанайские дачники мостят их строительным мусором
Отправлено: 01.06.23 - 16:04
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На проблему обратили внимание городские власти. Например, вдоль дачных обществ, расположенных по введенской трассе, в кюветах сейчас лежат кучи битого бетона, снятого асфальта, кирпича, другого строительного мусора. Все это идет в основание подъездных путей к домам, расположенным на первой линии, ближайшей к трассе.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9200
Re: «Такие подъезды - самозахват» - Костанайские дачники мостят...
Отправлено: 01.06.23 - 16:04
#1
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Цитата:
Экологов ситуация пока не волнует, хотя закапывать в землю строительные отходы законом запрещено.

А когда их это волновало? И есть ли вообще такие у нас?
Сколько раз говорил и фото было как по трассе в Затобольск, между акшаныраком и апельсином вывозили и ссыпали строительный и не только мусор. Кто-нибудь что-нибудь предпринял? Да разровняли трактором и присыпали земелькой.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4270
Re: «Такие подъезды - самозахват» - Костанайские дачники мостят...
Отправлено: 02.06.23 - 07:03
#2
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Цитата:
yudjin:
Да разровняли трактором и присыпали земелькой.


Тут наверное, под другим ракурсом посмотреть надо: - кому то эти самодельные подьездные пути мешают ?? Абсалютно никому !! Или вопрос в том что никто не пришёл в акимат и челом не бил по поводу разрешения на строительство этих подьездных путей ??
Люди сами без расходования бюджетных денег построили эти пути - акимату и отделу земельных отношении наверное, больше нечем заняться, как запрещать и наказывать людей за инициативу. Неужели они все проблемы города решили ??
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