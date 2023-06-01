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≡ Запрет на оформление кредитов. Новая функция появится в eGov
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46901
Запрет на оформление кредитов. Новая функция появится в eGov
Отправлено: 01.06.23 - 16:45
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Казахстанцы смогут добровольно установить запрет на оформление кредитов на свое имя через портал eGov. Эта функция оградит их от мошенников. В правилах прописано освобождение физического лица от исполнения обязательств по кредиту, выданному при наличии соответствующего запрета на оформление кредита.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
893
Re: Запрет на оформление кредитов. Новая функция появится в eGov...
Отправлено: 01.06.23 - 16:45
#1
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Давно пора было сделать это.
Профайл
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
968
Re: Запрет на оформление кредитов. Новая функция появится в eGov...
Отправлено: 01.06.23 - 17:28
#2
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А может правильнее было сразу всем включить запрет на оформления кредита, а кому он понадобится, зайдет в egov и разрешит? ;-)
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9415
Запрет на оформление кредитов. Новая функция появится в eGov
Отправлено: 01.06.23 - 19:50
#3
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Правильное решение,правда не всем поможет,если человек как зомби берёт кучу кредитов на себя и отдаёт их неизвестным людям,то что стоит мошенникам зайти вместе с ним на егов и отключить запрет.
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