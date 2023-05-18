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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25997
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.05.23 - 16:53
#8371
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25901
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.05.23 - 17:26
#8372
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Праздник. Молодёжь Ходит по деревне.
И бухает. Разрешено - сегодня... :lol: ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25997
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.05.23 - 14:22
#8373
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25901
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.05.23 - 15:01
#8374
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Мужик, коптит рыбу - свежую. Форель.
Стоимость от 8 до 12 евро за штуку.
Смотря, какой у неё вес... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 20.05.2023 - 15:02]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3469
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.05.23 - 16:33
#8375
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Привет, дружище Вик!
Делюсь Вагнером!
Впечатлена!

Только твоя Деревенька теперь осталась для неформального общения.
Флуд оккупирован и загажен одним одиозным body.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25901
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.05.23 - 13:50
#8376
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Цитата:
таноми52:
Впечатлена!

Видел, примерно такое море.
Белое, в ноябре 1971 года... :-o
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2160
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.23 - 09:46
#8377
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Почему то Вагнера всегда сопровождают какими то апокалиптическими картинками, хотя на мой взгляд многие его композиции наоборот жизнеутверждающие
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3469
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.05.23 - 13:52
#8378
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Цитата:
saba:
Почему то Вагнера всегда сопровождают какими то апокалиптическими картинками


Потому что до жути выразителен

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25901
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.05.23 - 14:23
#8379
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Эт тоже, Вагнер?... :oops:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2160
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.05.23 - 14:27
#8380
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Цитата:
drakon:
Эт тоже, Вагнер?...

Полёт Валькирий благодаря этому фильму по моему сама популярная композиция у Вагнера.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3469
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.05.23 - 14:34
#8381
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Да, Вагнер, из оперы "Валькирия".
Когда слушаешь Вагнера приходят слова Блока:"...и сумрачный германский гений"
Думаю, Вагнера можно отнести к таким гениям

[Исправлено: таноми52, 24.05.2023 - 14:46]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12594
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.05.23 - 19:21
#8382
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Всё дракоша покидаю ваш Евросоюз. Дорого у вас тут жить. 200 евро ушатал за неделю. У нас месяц можно жить на эти деньги.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12594
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.05.23 - 14:36
#8383
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Всех с днём пограничника!!!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12594
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.05.23 - 14:55
#8384
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Я зелёную фуражку берегу
В майский день начищу я на ней звезду Буду долго гулять, не ругай меня мать В этот праздник службу вспомнить я хочу....... :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25901
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.06.23 - 16:10
#8385
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Путин В.В., пора уже,
эту сволоту - уничтожить... 8-) :-o
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