Во вмешательство запада во внутренние дела другого государства? В печеньки Нуланд? В Корсуньскую трагедию? В одесскую резню? В убийство Бузины? В русофобию? В сносы памятников? В запрет традиционной религии? Неужели, врут?
Почему я должен возмущаться тем, что меня не касается? Достаточно того, что я их политику не одобряю. А в Украине живут близкие мне люди, поэтому их беды и чаяния мне не чужды, да и российских ребят жалко, которые идут воевать неизвестно за что, за какую то геополитику пришли на чужую землю и готовы умереть там. Те кто в ЧВК "Вагнер" понятно либо свобода либо война, у них такой выбор, а эти мобилизованные плюс добровольцы наслушавшиеся безумного плясуна Соловьёва, у которого даже дочь родная публично против СВО выступает
saba: Мотивация что у Российского государства в Чечне, что у Украинского на Донбассе была одна. Не допустить развала государства путём отделения разных её частей.
А в суть проблемы желания не было вглядеться? И в Чечне тех лет, и на Украине сейчас к власти рвались/дорвались националистические силы. Итогом должно было стать поголовное фактическое истребление русских, как народа. ... Приведите примеры, когда США уничтожали целые государства и их мирных жителей с целью спасти жизни граждан США, проживавших на территории тех стран. Югославия? Ливия? Ирак? Вьетнам?... Список продолжить?
saba: Мотивация что у Российского государства в Чечне, что у Украинского на Донбассе была одна.
Нет, не надо путать хрен с редькой. Как раз таки прослеживается последовательность России во всех ее действиях. Все в точности напоминает украинский кризис. После отделения от РФ в ЧИАССР власть захватили националисты в результате госпереворота, начали творить беспредел, пользуясь беспомощностью разваливающегося правительства РФ. Потом внутри появилась оппозиция, которую даже поддерживали немалые чеченские диаспоры Сирии и Иордании. Началась гражданская война, чеченские формирования начали получать иностранную военную помощь. На стороне боевиков воевали иностранный наемники (в том числе и украинские). Из-за этнических чисток и боевых действий Чечню покинуло (или было убито) практически всё нечеченское население. В республике начался кризис и рост ваххабитских настроений. 30 ноября 1994 года Президент России Борис Ельцин подписал Указ № 2137 «О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики».
З.Ы. И тогда в мире еще не было так называемого "косовского прецедента".
"Прецедент Косова - это страшный прецедент. Он, по сути дела, взламывает всю систему международных отношений, сложившуюся даже не за десятилетия, а за столетия. И он, без всяких сомнений, может повлечь за собой целую цепочку непредсказуемых последствий", - говорил президент России Владимир Путин через пять дней после провозглашения косовскими албанцами независимости.
Ого, операция СВО набирает обороты. Депутаты предлагают бомбить по Щемякино, Щебекино запрещено говорить им уже.. Кстати российский город.. Что случилось?
Депутат Государственной Думы России генерал Андрей Гурулев на эфире у Владимира Соловьева предложил ударить авиацией по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает издание «Ридус» и публикует видео с цитатой парламентария. «Надо точечно душить и долбить, в том числе и по Шебекино… я думаю там авиация разберется… в том числе и планирующими бомбами… так больше нельзя», — эмоционально высказался Андрей Гурулев.
Страшное фото. Убитая в результате сегодняшней атаки на Киев 9-летняя девочка и ее дедушка Этот мужчина сначала несколько часов сидел на корточках, потом ему нашли стул. Под тонким слоем фольги – тело его девятилетней внучки, которую вместе с мамой сегодня убила российская ракета. Он не хотел отходить от тел, пока специалисты не забрали их с места происшествия.Девочка почти всю жизнь прожила в условиях российской агрессии против Украины.🇺🇦 Украина Сейчас
⚡️В результате российского удара по Киеву сегодня погибла 9-летняя девочка.Каждый день.Каждый день Россия убивает в Украине детей.Я хочу спросить тех, кто твердит "у Украины нет морального права бить по Москве".Вы не хотите сказать это в лицо родным убитой девочки?Ватное болото
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