Отправлено: - 16:04

Экологов ситуация пока не волнует, хотя закапывать в землю строительные отходы законом запрещено.

Цитата:А когда их это волновало? И есть ли вообще такие у нас?Сколько раз говорил и фото было как по трассе в Затобольск, между акшаныраком и апельсином вывозили и ссыпали строительный и не только мусор. Кто-нибудь что-нибудь предпринял? Да разровняли трактором и присыпали земелькой.