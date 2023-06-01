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"Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в Костанае взамен незаконной вырубки в триатлон-парке?
"Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в Костанае взамен незаконной вырубки в триатлон-парке?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46901
"Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в Костанае взамен незаконной вырубки в триатлон-парке?
Отправлено: 01.06.23 - 00:34
Этот вопрос корреспондент "НГ" задала акиму Костаная Марату ЖУНДУБАЕВУ на первом заседании "зеленой комиссии". Незаконную вырубку 14 579 деревьев в триатлон-парке прокуратура области выявила в 2021 году. Суд обязал подрядчика-нарушителя ТОО "Таза жол АТ" высадить взамен одного вырубленного дерева 20 новых.
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Re: "Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в...
Отправлено: 01.06.23 - 00:34
Ну написал же и в акимат и в ТазаЖолАТ, высадить эти деревья на наримановском кладбище, у него прошло уже 50 лет с момента консервации. Потом убрать могильные плиты и разместить пешеходные дорожки.
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 585
Re: "Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в...
Отправлено: 01.06.23 - 08:30
Цитата:
Если вы возьмёте за труд поехать туда в родительский день и постоять у входа на кладбище, увидите, сколько людей идут к могилам своих родных. Их спросить не хотите?
Ильяс:
убрать могильные плиты
убрать могильные плиты
Если вы возьмёте за труд поехать туда в родительский день и постоять у входа на кладбище, увидите, сколько людей идут к могилам своих родных. Их спросить не хотите?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2160
"Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в Костанае взамен незаконной вырубки в триатлон-парке?
Отправлено: 01.06.23 - 08:43
Цитата:
А меня удивляет, сколько за последнее время на форуме стало циников. Наверное всё в духе нового времени. Скоро и крематорий появится скорее всего и все будут горячо поддерживать его как в "Золотом телёнке". "А не пора ли уже Вам в колумбарий. Хи хи."
[Исправлено: saba, 01.06.2023 - 08:43]
Елена Пикельная:
Их спросить не хотите?
Их спросить не хотите?
А меня удивляет, сколько за последнее время на форуме стало циников. Наверное всё в духе нового времени. Скоро и крематорий появится скорее всего и все будут горячо поддерживать его как в "Золотом телёнке". "А не пора ли уже Вам в колумбарий. Хи хи."
[Исправлено: saba, 01.06.2023 - 08:43]
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 536
Re: "Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в...
Отправлено: 01.06.23 - 09:01
Если бы хотя бы 10 % от деревьев,требуемых взамен незаконно вырубленным или кронированным - наш городишко бы опять претендовал бы на звание самого зелёного города. Но пока все эти предписания - только пыль в глаза
"Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в Костанае взамен незаконной вырубки в триатлон-парке?
Отправлено: 01.06.23 - 09:33
"Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в Костанае взамен незаконной вырубки в триатлон-парке?
Отправлено: 01.06.23 - 10:14
Цитата:
Это на мусульманское кладбище в православный родительский день ходят? Речь о кладбище в границах Беды-Алтынсарина_Абая-Хакимжановой, которое Архимед красной стеной огородил. Там не осталось ни одной ухоженной могилы - всё давно поросло. Там давно пора сквер делать.
[Исправлено: Victor Yang, 01.06.2023 - 10:16]
Елена Пикельная:
Если вы возьмёте за труд поехать туда в родительский день и постоять у входа на кладбище, увидите, сколько людей идут к могилам своих родных.
Если вы возьмёте за труд поехать туда в родительский день и постоять у входа на кладбище, увидите, сколько людей идут к могилам своих родных.
Это на мусульманское кладбище в православный родительский день ходят? Речь о кладбище в границах Беды-Алтынсарина_Абая-Хакимжановой, которое Архимед красной стеной огородил. Там не осталось ни одной ухоженной могилы - всё давно поросло. Там давно пора сквер делать.
[Исправлено: Victor Yang, 01.06.2023 - 10:16]
"Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в Костанае взамен незаконной вырубки в триатлон-парке?
Отправлено: 01.06.23 - 10:54
Цитата:
фото
Уже предлагали сквер... возмущения были, что типа кто-то там ухаживает.
Victor Yang:
Речь о кладбище в границах Беды-Алтынсарина_Абая-Хакимжановой,
Речь о кладбище в границах Беды-Алтынсарина_Абая-Хакимжановой,
фото
Уже предлагали сквер... возмущения были, что типа кто-то там ухаживает.
"Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в Костанае взамен незаконной вырубки в триатлон-парке?
Отправлено: 01.06.23 - 13:19
Цитата:
На фото есть пара таких - я был неправ. Но их можно перезахоронить. Остальное разровнять, убрать и сделать сквер.
yudjin:
возмущения были, что типа кто-то там ухаживает.
возмущения были, что типа кто-то там ухаживает.
На фото есть пара таких - я был неправ. Но их можно перезахоронить. Остальное разровнять, убрать и сделать сквер.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2160
Re: "Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в...
Отправлено: 01.06.23 - 13:35
Не знаю, как кому, а мне этот подход импонирует. Аким города честно сказал, деревья сажать не будем, потому, что не сможем обеспечить уход за ними, а ведь кто нибудь высадил бы, чтобы они потом погибли. Значит человек думает, вникает во что то. Честно говоря я отвык от чего то такого в исполнении наших чиновников. Ведь есть решение суда, сажай деревья, потом отрапортуй наверх, сколько бы плюсов себе заработал. Ну а потом хоть деревья не расти.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25997
"Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в Костанае взамен незаконной вырубки в триатлон-парке?
Отправлено: 01.06.23 - 14:00
Цитата:
Если хочешь навлечь на себя гнев, можешь идти и убираться на мусульманских могилах каждый день и подрезать траву..
Victor Yang:
Там не осталось ни одной ухоженной могилы - всё давно поросло
Там не осталось ни одной ухоженной могилы - всё давно поросло
Если хочешь навлечь на себя гнев, можешь идти и убираться на мусульманских могилах каждый день и подрезать траву..
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 117
Re: "Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в...
Отправлено: 01.06.23 - 15:58
Цитата:
Там не осталось ни одной ухоженной могилы - всё давно поросло. Там давно пора сквер делать. Источник:Еще пар лет и появиться очередной ЖК
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 585
Re: "Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в...
Отправлено: 01.06.23 - 16:03
Цитата:
Так надо ж объяснять о каком кладбище идёт речь. То, которое возле шиномонтажки "Берёзка 8", по Маяковского, тоже в народе называют Наримановским.
Вот как важны твёрдые дефиниции.
Victor Yang:
Это на мусульманское кладбище в православный родительский день ходят? Речь о кладбище в границах Беды-Алтынсарина_Абая-Хакимжановой,
Это на мусульманское кладбище в православный родительский день ходят? Речь о кладбище в границах Беды-Алтынсарина_Абая-Хакимжановой,
Так надо ж объяснять о каком кладбище идёт речь. То, которое возле шиномонтажки "Берёзка 8", по Маяковского, тоже в народе называют Наримановским.
Вот как важны твёрдые дефиниции.
"Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в Костанае взамен незаконной вырубки в триатлон-парке?
Отправлено: 01.06.23 - 16:37
Моих два деда Калькен и Сапар, похоронены на этом кладбище, я даю своё согласие на сквер, выкапывать никого не надо.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25997
"Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в Костанае взамен незаконной вырубки в триатлон-парке?
Отправлено: 01.06.23 - 19:28
Цитата:
Ты ухаживаешь там за их могилами?
Ильяс:
Моих два деда Калькен и Сапар, похоронены на этом кладбище, я даю своё согласие на сквер, выкапывать никого не надо.
Моих два деда Калькен и Сапар, похоронены на этом кладбище, я даю своё согласие на сквер, выкапывать никого не надо.
Ты ухаживаешь там за их могилами?
-
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