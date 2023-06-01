Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Стихи мои ... и хорошие
Стихи мои ... и хорошие
Куратор темы: Эдуард Суровый
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 01.06.23 - 12:10
Стихи Иванова
К варварам!
И состарились те, кто помнил историю. И ушли они на покой. И остались в одиночестве творцы нового. И переименовали они все старые улицы. И снесли все памятники. И собрали на площади исторические книги. И был огонь! И скакали творцы вокруг костра, хохоча от возбуждения. И возвращались они домой по новым улицам, опьяненные радостью. А утром пришло похмелье. Не было на улицах ничего нового и созидательного, лишь разбросанные осколки памятников и остывший пепел истории. И брали демиурги в руки обломки и плакали над ними. И поднимали они над собой пригоршни легкого пепла. И хотели говорить с прошлым, но молчал пепел. И посыпали они свои головы, вспоминая былые названия улиц.
"Всемирная история, Банк Империал."
К варварам!
И состарились те, кто помнил историю. И ушли они на покой. И остались в одиночестве творцы нового. И переименовали они все старые улицы. И снесли все памятники. И собрали на площади исторические книги. И был огонь! И скакали творцы вокруг костра, хохоча от возбуждения. И возвращались они домой по новым улицам, опьяненные радостью. А утром пришло похмелье. Не было на улицах ничего нового и созидательного, лишь разбросанные осколки памятников и остывший пепел истории. И брали демиурги в руки обломки и плакали над ними. И поднимали они над собой пригоршни легкого пепла. И хотели говорить с прошлым, но молчал пепел. И посыпали они свои головы, вспоминая былые названия улиц.
"Всемирная история, Банк Империал."
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 01.06.23 - 12:27
Брошу сюда, чтобы не затерялось на форуме
Чудаковатый сосед.
Знают нашего соседа
В интернете все подряд.
Спит всегда он до обеда
Этим радуя ребят!
Он любой вопрос толкует
Сразу наперекосяк,
Просто наш Абай Заканыч
Видит все всегда не так.
Нынче день такой хороший,
Тучки в небе ни одной.
Он вопит:- Надень калоши,
Видишь - дождик проливной!
Но однажды все ребята
Подошли к нему гурьбой,
Подошли к нему ребята
И спросили:- Что с тобой?
Почему ты видишь тучи
Даже в солнечные дни?
Ты очки протри получше
— Может, грязные они?
Может, кто-нибудь назло
Наплевал тебе в стекло?
Или кильки в магазине
Недодали полкило?
— Прочь!- орёт на всех Заканыч.
Я сейчас вас проучу!
Я,- кропит слюной Заканыч,
- Вижу то, что я хочу!
Почему же он сердитый,
И не верит никому?
Просто с грушевым корыто
Не поставили ему!
Отошли подальше дети:
Наш сосед большой Чудак!
Очень плохо жить на свете,
Если видишь все не так.
Чудаковатый сосед.
Знают нашего соседа
В интернете все подряд.
Спит всегда он до обеда
Этим радуя ребят!
Он любой вопрос толкует
Сразу наперекосяк,
Просто наш Абай Заканыч
Видит все всегда не так.
Нынче день такой хороший,
Тучки в небе ни одной.
Он вопит:- Надень калоши,
Видишь - дождик проливной!
Но однажды все ребята
Подошли к нему гурьбой,
Подошли к нему ребята
И спросили:- Что с тобой?
Почему ты видишь тучи
Даже в солнечные дни?
Ты очки протри получше
— Может, грязные они?
Может, кто-нибудь назло
Наплевал тебе в стекло?
Или кильки в магазине
Недодали полкило?
— Прочь!- орёт на всех Заканыч.
Я сейчас вас проучу!
Я,- кропит слюной Заканыч,
- Вижу то, что я хочу!
Почему же он сердитый,
И не верит никому?
Просто с грушевым корыто
Не поставили ему!
Отошли подальше дети:
Наш сосед большой Чудак!
Очень плохо жить на свете,
Если видишь все не так.
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 01.06.23 - 12:32
Песня.
Заканыч (2023)
(На мотив песни "Начальник" группы "Краденое солнце")
Спит Заканыч на столе плечами.
Кто-то там говорит пусть Заканыч поспит.
Спит и ладно ничего не надо
Нам от этого сна, ничего никогда, никогда...
Спит и снится ему заграница.
Он устал и уснул, повалившись на стул.
Без терзаний, после разжиганий,
А когда-то он был совершенно другим, был другим...
За окном застуженным спят газоны с лужами
Сладкий запах грушевый накатил, накатил.
Просятся наружу все салаты суженой
Зря он этот грушевый закусил, закусил.
В дождь и в холод, он уже не молод,
Но все время ему снится тот страшный сон.
Снова в школу гонят балабола
Но ученье никак не дойдет до него, до него...
За окном застуженным акиматы тужатся
Сладкий запах суженой накатил, накатил.
Просится наружу тот напиток грушевый.
Он опять, как водится, перепил, перепил.
Заканыч (2023)
(На мотив песни "Начальник" группы "Краденое солнце")
Спит Заканыч на столе плечами.
Кто-то там говорит пусть Заканыч поспит.
Спит и ладно ничего не надо
Нам от этого сна, ничего никогда, никогда...
Спит и снится ему заграница.
Он устал и уснул, повалившись на стул.
Без терзаний, после разжиганий,
А когда-то он был совершенно другим, был другим...
За окном застуженным спят газоны с лужами
Сладкий запах грушевый накатил, накатил.
Просятся наружу все салаты суженой
Зря он этот грушевый закусил, закусил.
В дождь и в холод, он уже не молод,
Но все время ему снится тот страшный сон.
Снова в школу гонят балабола
Но ученье никак не дойдет до него, до него...
За окном застуженным акиматы тужатся
Сладкий запах суженой накатил, накатил.
Просится наружу тот напиток грушевый.
Он опять, как водится, перепил, перепил.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25994
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 01.06.23 - 14:40
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25994
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 01.06.23 - 14:43
Стих ничего, еще давай
[Исправлено: 111, 01.06.2023 - 14:43]
[Исправлено: 111, 01.06.2023 - 14:43]
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 01.06.23 - 15:38
Форумная тачанка (Э. Суровый)
Там где споры ведут оппоненты
И где можно комменты писать
Вредоносные все элементы
Пургомётами принято звать
У нас тоже сидит пургомётчик
И пургу во всех темах метёт
Тра-та-та говорит пургомётчик
Тра-та-та говорит пургомет
Там где споры ведут оппоненты
И где можно комменты писать
Вредоносные все элементы
Пургомётами принято звать
У нас тоже сидит пургомётчик
И пургу во всех темах метёт
Тра-та-та говорит пургомётчик
Тра-та-та говорит пургомет
Стихи мои ... и хорошие
Отправлено: 01.06.23 - 15:41
Пузырь времени. (Э. Суровый)
Я гляжу на просторы вселенной
Сквозь бутылки зеленое дно
И меня переносит мгновенно
В те места, что забыты давно.
Целовальник в общаге на Южной,
Звон гитары, огарок свечи.
И хрипит чей-то голос простужен,
И две тени обнялись в ночи.
Кипятильник из лезвий и банка,
За заваркой бегущий гонец,
А на тумбочке хлеба буханка
И засохший давно огурец
Перекур в коридоре под дверью,
Задушевный ночной разговор,
И подъем на военку с похмелья,
Где такой же, с похмелья, майор.
Кину кости в таёжный поселок,
Там уютная топится печь,
И мечтает безусый гидролог
Все костры в океане зажечь.
Жаль, что быстро пустеет бутылка,
Тают где-то вдали образа,
И упав на подушку затылком
Я устало закрою глаза.
А наутро я вспомню Эйнштейна,
Что сквозь годы меня перенес
И бутылку с остатком портвейна
Поцелую азартно, взасос.
Выйду в поле и там, с расстановкой
Десять колышков в землю вобью,
Возле каждого кружкой Зубровки
Я отмечу дорогу свою.
Побросаю в рюкзак все пожитки
И заброшу на спину себе,
Допивая спиртные напитки,
Поплетусь я навстречу судьбе.
11.11.2022
Я гляжу на просторы вселенной
Сквозь бутылки зеленое дно
И меня переносит мгновенно
В те места, что забыты давно.
Целовальник в общаге на Южной,
Звон гитары, огарок свечи.
И хрипит чей-то голос простужен,
И две тени обнялись в ночи.
Кипятильник из лезвий и банка,
За заваркой бегущий гонец,
А на тумбочке хлеба буханка
И засохший давно огурец
Перекур в коридоре под дверью,
Задушевный ночной разговор,
И подъем на военку с похмелья,
Где такой же, с похмелья, майор.
Кину кости в таёжный поселок,
Там уютная топится печь,
И мечтает безусый гидролог
Все костры в океане зажечь.
Жаль, что быстро пустеет бутылка,
Тают где-то вдали образа,
И упав на подушку затылком
Я устало закрою глаза.
А наутро я вспомню Эйнштейна,
Что сквозь годы меня перенес
И бутылку с остатком портвейна
Поцелую азартно, взасос.
Выйду в поле и там, с расстановкой
Десять колышков в землю вобью,
Возле каждого кружкой Зубровки
Я отмечу дорогу свою.
Побросаю в рюкзак все пожитки
И заброшу на спину себе,
Допивая спиртные напитки,
Поплетусь я навстречу судьбе.
11.11.2022
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать