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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2619
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.06.23 - 12:22
#5821
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Цитата:
saba:
Почему когда говорят об одном, сразу приплетают другое.вы когда нибудь слышали, что я поддерживал политику США?

Так мы не слышали от вас и возмущений по поводу политики США.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2619
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.06.23 - 12:39
#5822
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Цитата:
saba:
Вы всерьёз верите в этот бред.

Во вмешательство запада во внутренние дела другого государства? В печеньки Нуланд? В Корсуньскую трагедию? В одесскую резню? В убийство Бузины? В русофобию? В сносы памятников? В запрет традиционной религии? Неужели, врут?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2160
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.06.23 - 12:44
#5823
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Почему я должен возмущаться тем, что меня не касается? Достаточно того, что я их политику не одобряю. А в Украине живут близкие мне люди, поэтому их беды и чаяния мне не чужды, да и российских ребят жалко, которые идут воевать неизвестно за что, за какую то геополитику пришли на чужую землю и готовы умереть там. Те кто в ЧВК "Вагнер" понятно либо свобода либо война, у них такой выбор, а эти мобилизованные плюс добровольцы наслушавшиеся безумного плясуна Соловьёва, у которого даже дочь родная публично против СВО выступает
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3134
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.06.23 - 13:02
#5824
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Просится наружу тот напиток грушевый.
Он опять, как водится, перепил, перепил./quote]

Стихи К.Маркса (и Ф.Энгельса) :-)

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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
892
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.06.23 - 13:32
#5825
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Цитата:
saba:
Мотивация что у Российского государства в Чечне, что у Украинского на Донбассе была одна. Не допустить развала государства путём отделения разных её частей.

А в суть проблемы желания не было вглядеться?
И в Чечне тех лет, и на Украине сейчас к власти рвались/дорвались националистические силы. Итогом должно было стать поголовное фактическое истребление русских, как народа.
...
Приведите примеры, когда США уничтожали целые государства и их мирных жителей с целью спасти жизни граждан США, проживавших на территории тех стран.
Югославия? Ливия? Ирак? Вьетнам?... Список продолжить?

[Исправлено: Skeptic, 01.06.2023 - 13:58]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25994
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.06.23 - 14:29
#5826
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Для кого последний звонок, в прямом смысле этого слова.
Скорбим.
Первые убитые дети в первый день лета от рук оккупантов и просто мразей..

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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2619
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.06.23 - 15:02
#5827
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Цитата:
saba:
Мотивация что у Российского государства в Чечне, что у Украинского на Донбассе была одна.

Нет, не надо путать хрен с редькой. Как раз таки прослеживается последовательность России во всех ее действиях. Все в точности напоминает украинский кризис. После отделения от РФ в ЧИАССР власть захватили националисты в результате госпереворота, начали творить беспредел, пользуясь беспомощностью разваливающегося правительства РФ. Потом внутри появилась оппозиция, которую даже поддерживали немалые чеченские диаспоры Сирии и Иордании. Началась гражданская война, чеченские формирования начали получать иностранную военную помощь. На стороне боевиков воевали иностранный наемники (в том числе и украинские). Из-за этнических чисток и боевых действий Чечню покинуло (или было убито) практически всё нечеченское население. В республике начался кризис и рост ваххабитских настроений. 30 ноября 1994 года Президент России Борис Ельцин подписал Указ № 2137 «О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики».

З.Ы. И тогда в мире еще не было так называемого "косовского прецедента".

"Прецедент Косова - это страшный прецедент. Он, по сути дела, взламывает всю систему международных отношений, сложившуюся даже не за десятилетия, а за столетия. И он, без всяких сомнений, может повлечь за собой целую цепочку непредсказуемых последствий", - говорил президент России Владимир Путин через пять дней после провозглашения косовскими албанцами независимости.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2160
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.06.23 - 15:12
#5828
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Цитата:
Маркс:
Нет, не надо путать хрен с редькой.

Блажен кто верует,даже не собираюсь спорить, потому , что у нас с Вами это разговор глухого со слепым.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25994
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.06.23 - 15:15
#5829
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Ого, операция СВО набирает обороты.
Депутаты предлагают бомбить по Щемякино, Щебекино запрещено говорить им уже..
Кстати российский город..
Что случилось?

Депутат Государственной Думы России генерал Андрей Гурулев на эфире у Владимира Соловьева предложил ударить авиацией по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает издание «Ридус» и публикует видео с цитатой парламентария. «Надо точечно душить и долбить, в том числе и по Шебекино… я думаю там авиация разберется… в том числе и планирующими бомбами… так больше нельзя», — эмоционально высказался Андрей Гурулев.
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