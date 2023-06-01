Отправлено: - 15:02

saba:

Мотивация что у Российского государства в Чечне, что у Украинского на Донбассе была одна.



Цитата:Нет, не надо путать хрен с редькой. Как раз таки прослеживается последовательность России во всех ее действиях. Все в точности напоминает украинский кризис. После отделения от РФ в ЧИАССР власть захватили националисты в результате госпереворота, начали творить беспредел, пользуясь беспомощностью разваливающегося правительства РФ. Потом внутри появилась оппозиция, которую даже поддерживали немалые чеченские диаспоры Сирии и Иордании. Началась гражданская война, чеченские формирования начали получать иностранную военную помощь. На стороне боевиков воевали иностранный наемники (в том числе и украинские). Из-за этнических чисток и боевых действий Чечню покинуло (или было убито) практически всё нечеченское население. В республике начался кризис и рост ваххабитских настроений. 30 ноября 1994 года Президент России Борис Ельцин подписал Указ № 2137 «О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики».З.Ы. И тогда в мире еще не было так называемого "косовского прецедента"."Прецедент Косова - это страшный прецедент. Он, по сути дела, взламывает всю систему международных отношений, сложившуюся даже не за десятилетия, а за столетия. И он, без всяких сомнений, может повлечь за собой целую цепочку непредсказуемых последствий", - говорил президент России Владимир Путин через пять дней после провозглашения косовскими албанцами независимости.