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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25994
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.23 - 21:26
#12916
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25994
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.23 - 21:27
#12917
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Хотя я против этого

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25994
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.23 - 21:28
#12918
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Тут все в работе перед Тинь Пу..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25994
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.23 - 21:29
#12919
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Наш акимат, как голубятня, не знаешь, полезна ли она..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25994
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.23 - 21:30
#12920
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Фонтан,

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25994
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.23 - 21:31
#12921
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Носорог поменял цвет, зарывшись в песок

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25994
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.23 - 21:32
#12922
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Странно, в рарке ветерок и прохлада

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25994
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.05.23 - 21:34
#12923
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Ну и по Абая, понты перед Старшим братом..
Частично поменяют, как правило, цены повысят, чтоб сделать обоснованность, на следующий год все то же самое..
Лишь бы кто нибудь приехал..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25994
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.23 - 14:37
#12924
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В такую жару только так

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25994
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.23 - 14:38
#12925
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И настоящие сырники с духовки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25994
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.23 - 14:44
#12926
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Наш форум глазами редакции



Амиркин садик
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25994
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.06.23 - 15:05
#12927
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И в жару лепить манты, то еще удовольствие..
Но вот что хорошо в квартирах, где они на всю ширину дома, не жарко особо, дует с окон как с вентилятора мощного, если сквозняк делать

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