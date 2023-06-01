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≡ Зонтики из камыша, раздевалки из сосны - Что сделают на городском пляже Костаная за 19 млн тенге?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46896
Зонтики из камыша, раздевалки из сосны - Что сделают на городском пляже Костаная за 19 млн тенге?
Отправлено: 01.06.23 - 10:35
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Городской пляж Костаная в районе триатлон-парка активно готовится к летнему сезону. Несмотря на то, что молодежь уже вовсю купается, на самом пляже продолжаются работы. Сейчас подрядчики из Шымкента вяжут зонтики из камыша, павлодарское ТОО чистит русло реки.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1566
Re: Зонтики из камыша, раздевалки из сосны - Что сделают на...
Отправлено: 01.06.23 - 10:35
#1
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Цитата:
вывозят водоросли


Именно водоросли? :) Может, камыш и прочую водную растительность? Далеко не все, что растет в воде - водоросль :D
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1205
Re: Зонтики из камыша, раздевалки из сосны - Что сделают на...
Отправлено: 01.06.23 - 11:14
#2
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Вот у кого ума хватило утвердить зонтики из камыша??? Их либо сожгут,либо ветер снесет и уж точно зимой снег сломает! И опять деньги на реконструкцию?? Сталин бы расстрелял.
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