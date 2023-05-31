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Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46896
Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 14:37
На пр. Абая в ближайшие месяцы будет идти реконструкция тепломагистрали. Участок ТМ-14 диаметром 700 мм будут менять в границах улиц Чкалова и генерала Арыстанбекова. Под отключение попадут 126 жилых домов.
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D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.12
- Сообщений:
- 71
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 14:37
Откуда такие сроки? Почему так долго будут менять? Контроля и оптимизации времязатрат не хватает.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 888
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 16:00
Если Аксакалову удастся застроить город ж/б коробками, без горячей воды останется весь город.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1220
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 16:22
Цитата:
3 месяца будут менять трубу воздушку? Почему так долго? И вообще когда приступят к ремонту?
Участок ТМ-14 диаметром 700 мм будут менять в границах улиц Чкалова и генерала Арыстанбекова.
Источник:
Источник:
3 месяца будут менять трубу воздушку? Почему так долго? И вообще когда приступят к ремонту?
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 582
Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 16:34
Хм... А не жители ли КЖБИ сидели всё лето без воды года три назад? А не делали ли новый асфальт на этом самом участке, когда пробивали Чкалова на Абая?
[Исправлено: Елена Пикельная, 31.05.2023 - 18:36]
[Исправлено: Елена Пикельная, 31.05.2023 - 18:36]
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 16:59
Цитата:
Тоже сначала об этом подумал. Но за точность формулировки сотрудникам пресс-службы КТЭК неуд.
Тогда меняли трубу ПО Чкалова, в границах Абая-Арыстанбекова. Сейчас, как я понял, будут менять ПО Абая (что нужно было озвучить пресс-службе) в границах Чкалова-Арыстанбекова. Арыстанбекова после ФМЛ поворачивает и выходит на Абая.
Елена Пикельная:
А нее жители ли КЖБИ сидели всё лето без воды года три назад? А не делали ли новый асфальт на этом самом участке, когда пробивали Чкалова на Абая?
А нее жители ли КЖБИ сидели всё лето без воды года три назад? А не делали ли новый асфальт на этом самом участке, когда пробивали Чкалова на Абая?
Тоже сначала об этом подумал. Но за точность формулировки сотрудникам пресс-службы КТЭК неуд.
Тогда меняли трубу ПО Чкалова, в границах Абая-Арыстанбекова. Сейчас, как я понял, будут менять ПО Абая (что нужно было озвучить пресс-службе) в границах Чкалова-Арыстанбекова. Арыстанбекова после ФМЛ поворачивает и выходит на Абая.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9414
Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 19:25
Цитата:
И без холодной то же,живой пример Затобольск,Заречный,они сначала строят, потом думают где воду,свет,газ брать будут.
Skeptic:
Если Аксакалову удастся застроить город ж/б коробками, без горячей воды останется весь город.
Если Аксакалову удастся застроить город ж/б коробками, без горячей воды останется весь город.
И без холодной то же,живой пример Затобольск,Заречный,они сначала строят, потом думают где воду,свет,газ брать будут.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2152
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 19:51
Не могут менять по Абая, там только что новый асфальт постелили, только если труба не под асфальтом лежит
Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 20:29
Цитата:
Теплосети обычно под проезжую часть не кладут. Максимум - под тротуар.
saba:
Не могут менять по Абая, там только что новый асфальт постелили, только если труба не под асфальтом лежит
Не могут менять по Абая, там только что новый асфальт постелили, только если труба не под асфальтом лежит
Теплосети обычно под проезжую часть не кладут. Максимум - под тротуар.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2152
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 20:50
А по Баймагамбетова если не ошибаюсь под проезжей частью, когда у нас был большой ремонт огромные трубы положили. Хотя я не специалист, могу ошибаться
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1220
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 22:58
Цитата:
Тут больше похоже с тот опыт где обожглись с порывами на теплотрассе в Рудном а теперь в Костанае дуют на воду
будет идти реконструкция тепломагистрали. Участок ТМ-14 диаметром 700 мм будут менять в границах улиц Чкалова и генерала Арыстанбекова. Под отключение попадут 126 жилых домов
Источник:
Источник:
Тут больше похоже с тот опыт где обожглись с порывами на теплотрассе в Рудном а теперь в Костанае дуют на воду
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 582
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 01.06.23 - 08:06
Цитата:
Добро пожаловать в КЖБИ. На отрезке Чкалова от Маяковского до Гашека как раз под проезжей частью теплотрасса лежит года два-три назад всю её меняли и проезд был закрыт по этой дороге.
Victor Yang:
Теплосети обычно под проезжую часть не кладут. Максимум - под тротуар.
Теплосети обычно под проезжую часть не кладут. Максимум - под тротуар.
Добро пожаловать в КЖБИ. На отрезке Чкалова от Маяковского до Гашека как раз под проезжей частью теплотрасса лежит года два-три назад всю её меняли и проезд был закрыт по этой дороге.
Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 01.06.23 - 10:25
Цитата:
Возможно она частично там. Насколько помню - для неё как раз зеленую зону разрывали рядом с Чкалова 1а. И тепловые камеры ближе к этому дому расположены. Конечно, пересечения будут под проезжей частью, перпендикулярно её оси. Летом приеду - посмотрю ещё. Но старая точно была не под проезжей частью.
Елена Пикельная:
На отрезке Чкалова от Маяковского до Гашека как раз под проезжей частью теплотрасса лежит
На отрезке Чкалова от Маяковского до Гашека как раз под проезжей частью теплотрасса лежит
Возможно она частично там. Насколько помню - для неё как раз зеленую зону разрывали рядом с Чкалова 1а. И тепловые камеры ближе к этому дому расположены. Конечно, пересечения будут под проезжей частью, перпендикулярно её оси. Летом приеду - посмотрю ещё. Но старая точно была не под проезжей частью.
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