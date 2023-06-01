НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в Костанае взамен незаконной вырубки в триатлон-парке?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46896
"Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в Костанае взамен незаконной вырубки в триатлон-парке?
Отправлено: 01.06.23 - 00:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот вопрос корреспондент "НГ" задала акиму Костаная Марату ЖУНДУБАЕВУ на первом заседании "зеленой комиссии". Незаконную вырубку 14 579 деревьев в триатлон-парке прокуратура области выявила в 2021 году. Суд обязал подрядчика-нарушителя ТОО "Таза жол АТ" высадить взамен одного вырубленного дерева 20 новых.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
295
Re: "Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в...
Отправлено: 01.06.23 - 00:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну написал же и в акимат и в ТазаЖолАТ, высадить эти деревья на наримановском кладбище, у него прошло уже 50 лет с момента консервации. Потом убрать могильные плиты и разместить пешеходные дорожки.
Профайл
Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
582
Re: "Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в...
Отправлено: 01.06.23 - 08:30
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
убрать могильные плиты

Если вы возьмёте за труд поехать туда в родительский день и постоять у входа на кладбище, увидите, сколько людей идут к могилам своих родных. Их спросить не хотите?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2152
"Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в Костанае взамен незаконной вырубки в триатлон-парке?
Отправлено: 01.06.23 - 08:43
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Их спросить не хотите?

А меня удивляет, сколько за последнее время на форуме стало циников. Наверное всё в духе нового времени. Скоро и крематорий появится скорее всего и все будут горячо поддерживать его как в "Золотом телёнке". "А не пора ли уже Вам в колумбарий. Хи хи."

[Исправлено: saba, 01.06.2023 - 08:43]
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
536
Re: "Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в...
Отправлено: 01.06.23 - 09:01
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы хотя бы 10 % от деревьев,требуемых взамен незаконно вырубленным или кронированным - наш городишко бы опять претендовал бы на звание самого зелёного города. Но пока все эти предписания - только пыль в глаза
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9199
"Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в Костанае взамен незаконной вырубки в триатлон-парке?
Отправлено: 01.06.23 - 09:33
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Если бы хотя бы 10 % от деревьев,требуемых взамен

Сажать надо правильно!
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15746
"Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в Костанае взамен незаконной вырубки в триатлон-парке?
Отправлено: 01.06.23 - 10:14
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Если вы возьмёте за труд поехать туда в родительский день и постоять у входа на кладбище, увидите, сколько людей идут к могилам своих родных.

Это на мусульманское кладбище в православный родительский день ходят? Речь о кладбище в границах Беды-Алтынсарина_Абая-Хакимжановой, которое Архимед красной стеной огородил. Там не осталось ни одной ухоженной могилы - всё давно поросло. Там давно пора сквер делать.

[Исправлено: Victor Yang, 01.06.2023 - 10:16]
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9199
"Деревьев точно не будет" - Что и когда сделают в Костанае взамен незаконной вырубки в триатлон-парке?
Отправлено: 01.06.23 - 10:54
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Речь о кладбище в границах Беды-Алтынсарина_Абая-Хакимжановой,

фото


Уже предлагали сквер... возмущения были, что типа кто-то там ухаживает.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS