Отправлено: - 10:14

Елена Пикельная:

Если вы возьмёте за труд поехать туда в родительский день и постоять у входа на кладбище, увидите, сколько людей идут к могилам своих родных.

[Исправлено: Victor Yang, 01.06.2023 - 10:16]

Цитата:Это на мусульманское кладбище в православный родительский день ходят? Речь о кладбище в границах Беды-Алтынсарина_Абая-Хакимжановой, которое Архимед красной стеной огородил. Там не осталось ни одной ухоженной могилы - всё давно поросло. Там давно пора сквер делать.