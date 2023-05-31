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≡ Ограничения на ось автотранспорта вводят на дорогах республиканского значения в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46895
Ограничения на ось автотранспорта вводят на дорогах республиканского значения в Костанайской области
Отправлено: 31.05.23 - 19:56
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Ограничения начнут действовать уже завтра, 1 июня, и продлятся до 15 августа. Предел нагрузки на одиночную ось автотранспорта - 8 тонн. Связаны ограничения с увеличением температуры воздуха свыше 25 градусов.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1090
Re: Ограничения на ось автотранспорта вводят на дорогах...
Отправлено: 31.05.23 - 19:56
#1
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Подскажите, где взять ссылку на источник
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
310
Re: Ограничения на ось автотранспорта вводят на дорогах...
Отправлено: 31.05.23 - 22:08
#2
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Р-39 «А/д «Костанай-Карабутак» - а/д Р-39 «А/д «Костанай-Карабутак» - а/д «Акатеринбург-Алматы» (обход г. Костанай)Алматы» (обход г. Костанай)

ТИМУР!!!!! орфография снова у вас хромает.....Р-39 «А/д «Акатеринбург-Алматы»
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1220
Re: Ограничения на ось автотранспорта вводят на дорогах...
Отправлено: 31.05.23 - 23:01
#3
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Цитата:
- Вместе тем, временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов

Источник:


а они чем лучше наших водителей?
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