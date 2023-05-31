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≡ "Разгорелся за 10 секунд" - Ночью в Костанае сгорел цех и магазин дверей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46892
"Разгорелся за 10 секунд" - Ночью в Костанае сгорел цех и магазин дверей
Отправлено: 31.05.23 - 12:47
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Пожар по ул. Гашека,13 произошел в ночь с 30 на 31 мая. Горел магазин, в котором изготавливали и продавали двери. Охранника не было, а безопасность здания обеспечивалась за счет пультовой охраны. Как отметили в ДЧС, в этом магазине пожарные не проводили проверок из-за моратория для малого бизнеса.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9197
Re: "Разгорелся за 10 секунд" - Ночью в Костанае...
Отправлено: 31.05.23 - 12:47
#1
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Цитата:
Как отметили в ДЧС, в этом магазине пожарные не проводили проверок из-за моратория для малого бизнеса.

В жана Казакстане надо отменить все моратории и привести в порядок всё и вся, наказать и уволить всех, кто выдавал филькины разрешения на постройки. Должно ли там быть это здание из г..на и палок? Это садовое общество и целевое назначение участков садоводство. Теперь же вобще сообщают о строительстве ЖК вдоль Гашека. Не на этом ли месте в том числе?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15743
"Разгорелся за 10 секунд" - Ночью в Костанае сгорел цех и магазин дверей
Отправлено: 31.05.23 - 13:19
#2
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Цитата:
yudjin:
Теперь же вобще сообщают о строительстве ЖК вдоль Гашека. Не на этом ли месте в том числе?

Если там садовое общество - вряд ли. Иначе бы уже шел выкуп, а он тихо не проходит)). На месте теплиц бывших будет ЖК, в том числе и где Павлин-мавлин ресторан был. Вроде как уже строится там вовсю.

Цитата:
yudjin:
В жана Казакстане надо отменить все моратории и привести в порядок всё и вся, наказать и уволить всех, кто выдавал филькины разрешения на постройки.

Тут надо иметь баланс между безопасностью и экономикой. Позакрывать всё нельзя тоже - это крах будет экономический. Проверяющие не будут же разбираться в степени нарушений - они будут по тексту проверять. Ну или один фиг - будут "договариваться", но от этого безопаснее не станет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2149
Re: "Разгорелся за 10 секунд" - Ночью в Костанае...
Отправлено: 31.05.23 - 13:25
#3
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Цитата:
Victor Yang:
На месте теплиц бывших будет ЖК,

Там уже каркас стоит, по моему из монолитного бетона, строит стройэлитдом, по виду неплохо. но цена наверное будет зашкаливать.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
580
Re: "Разгорелся за 10 секунд" - Ночью в Костанае...
Отправлено: 31.05.23 - 16:14
#4
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Цитата:
yudjin:
Теперь же вобще сообщают о строительстве ЖК вдоль Гашека. Не на этом ли месте в том числе?

Нет, стройка идёт на месте кафе "Павлин-мавлин", где Чкалова упирается в Гашека. Хотя, вообще строить такие здоровенные жилые комплексы в такой близости к реке - экологическое преступление. Ибо нагрузка на среду рассчитывается не только от площади, занимаемой строением, но и от количества проживающих в этом месте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25973
Re: "Разгорелся за 10 секунд" - Ночью в Костанае...
Отправлено: 31.05.23 - 16:15
#5
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Жалко конечно, что дом не обрабатывал, такое производство..
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