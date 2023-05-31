Отправлено: - 13:19

yudjin:

Теперь же вобще сообщают о строительстве ЖК вдоль Гашека. Не на этом ли месте в том числе?

yudjin:

В жана Казакстане надо отменить все моратории и привести в порядок всё и вся, наказать и уволить всех, кто выдавал филькины разрешения на постройки.

Цитата:Если там садовое общество - вряд ли. Иначе бы уже шел выкуп, а он тихо не проходит)). На месте теплиц бывших будет ЖК, в том числе и где Павлин-мавлин ресторан был. Вроде как уже строится там вовсю.Цитата:Тут надо иметь баланс между безопасностью и экономикой. Позакрывать всё нельзя тоже - это крах будет экономический. Проверяющие не будут же разбираться в степени нарушений - они будут по тексту проверять. Ну или один фиг - будут "договариваться", но от этого безопаснее не станет.