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≡ Специальный автобус запустят до городского пляжа в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46892
Специальный автобус запустят до городского пляжа в Костанае
Отправлено: 31.05.23 - 13:32
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Свое движение новый маршрут начнет с 1 июня. Такое поручение на одном из аппаратных совещании давал аким областного центра Марат Жундубаев, и его выполнили. Теперь костанайцы без личного автотранспорта смогут доехать до пляжа из центра города.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9197
Re: Специальный автобус запустят до городского пляжа в Костанае
Отправлено: 31.05.23 - 13:32
#1
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Цитата:
Время отправления с остановочного пункта

Интересно узнать цель маршрута? Посещаемость пляжа отдахающими?
Так в 7 и 8 утра вряд ли туда поедут купаться... если только вывозить заночевавших в камышах)
Лучше бы сделать с 9 до 12 и с 15 как на графике.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25973
Re: Специальный автобус запустят до городского пляжа в Костанае
Отправлено: 31.05.23 - 16:12
#2
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О, классно, можно теперь нормально побухать под мостом, и спокойно доезжать до дома..
Только приветствую..
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