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Время отправления с остановочного пункта

Цитата:Интересно узнать цель маршрута? Посещаемость пляжа отдахающими?Так в 7 и 8 утра вряд ли туда поедут купаться... если только вывозить заночевавших в камышах)Лучше бы сделать с 9 до 12 и с 15 как на графике.