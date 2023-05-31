Отправлено: - 16:59

Елена Пикельная:

А нее жители ли КЖБИ сидели всё лето без воды года три назад? А не делали ли новый асфальт на этом самом участке, когда пробивали Чкалова на Абая?

Цитата:Тоже сначала об этом подумал. Но за точность формулировки сотрудникам пресс-службы КТЭК неуд.Тогда меняли трубу ПО Чкалова, в границах Абая-Арыстанбекова. Сейчас, как я понял, будут менять ПО Абая (что нужно было озвучить пресс-службе) в границах Чкалова-Арыстанбекова. Арыстанбекова после ФМЛ поворачивает и выходит на Абая.