НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46892
Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 14:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На пр. Абая в ближайшие месяцы будет идти реконструкция тепломагистрали. Участок ТМ-14 диаметром 700 мм будут менять в границах улиц Чкалова и генерала Арыстанбекова. Под отключение попадут 126 жилых домов.
Читать новость

D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
71
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 14:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откуда такие сроки? Почему так долго будут менять? Контроля и оптимизации времязатрат не хватает.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
888
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 16:00
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если Аксакалову удастся застроить город ж/б коробками, без горячей воды останется весь город.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1218
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 16:22
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Участок ТМ-14 диаметром 700 мм будут менять в границах улиц Чкалова и генерала Арыстанбекова.

Источник:

3 месяца будут менять трубу воздушку? Почему так долго? И вообще когда приступят к ремонту?
Профайл
Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
580
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 16:34
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм... А нее жители ли КЖБИ сидели всё лето без воды года три назад? А не делали ли новый асфальт на этом самом участке, когда пробивали Чкалова на Абая?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15743
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 16:59
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
А нее жители ли КЖБИ сидели всё лето без воды года три назад? А не делали ли новый асфальт на этом самом участке, когда пробивали Чкалова на Абая?

Тоже сначала об этом подумал. Но за точность формулировки сотрудникам пресс-службы КТЭК неуд.
Тогда меняли трубу ПО Чкалова, в границах Абая-Арыстанбекова. Сейчас, как я понял, будут менять ПО Абая (что нужно было озвучить пресс-службе) в границах Чкалова-Арыстанбекова. Арыстанбекова после ФМЛ поворачивает и выходит на Абая.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 80, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 80
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS