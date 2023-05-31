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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.05.23 - 07:40
#5791
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Цитата:
Vit:
Не понимаю за что идут умирать

Наверное потому, что Родину защищают.Или ты считаешь, если Россия напала, то надо прыгать, радоваться и срочно бежать за цветами. Только потому, что самая большая страна в мире решила ещё немного расшириться за счёт соседней страны. Хороший аппетит , главное , не лопнуть.

[Исправлено: saba, 31.05.2023 - 07:42]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.05.23 - 09:10
#5792
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Кто то может более информированный, чем я. В интернете муссируется мысль, что дроны вылетели не из Украины, а из Подмосковья. И спикер ВВС Украины сказал, что это внутренние российские дела. Кто знает насколько это правдоподобно? Хотя не менее фантастичной выглядит мысль, что дроны вылетели из Украины, на бензиновых двигателях, пролетели около 500 км. мимо всех постов ПВО РФ и долетели до Москвы. Как то пазл у меня не складывается ни в том , ни в другом случае.
Насчёт сообщения Сайлау, что в России всё хорошо. да я только рад рад. пусть растёт , развивается и процветает, лишь бы ни на кого больше не нападала.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15741
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.05.23 - 10:25
#5793
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Цитата:
saba:
Как то пазл у меня не складывается ни в том , ни в другом случае.

В России хватает предателей, которые по заданию из Украины совершают диверсии и тер.акты. Или, как вариант, агенты спецслужб Украины вполне могли проникнуть в Россию под видом беженцев и даже принять российское гражданство. Все эти многочисленные пожары "по причине нарушения ТБ" в последнее время не просто так. Беспилотники - тем более.
Цитата:
saba: И спикер ВВС Украины сказал, что это внутренние российские дела.

Сейчас никаким политикам верить нельзя по этой теме. Были бы поражены военные объекты - они бы признались. Тут бесполезно всё прошло, да ещё и жилой дом пострадал - кто в этом признается?

[Исправлено: Victor Yang, 31.05.2023 - 10:30]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.05.23 - 10:36
#5794
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Цитата:
Victor Yang:
предателей, которые по заданию из Украины совершают диверсии и тер.акты.

А у меня вот всё время один вопрос, как сейчас классифицировать партизанское движение во время ВОВ? Если по нынешним оценкам, то это терроризм чистой воды. И немцы всё время жаловались, что мы ведём войну не по правилам
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12593
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.05.23 - 10:43
#5795
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Цитата:
saba:
Да не родину он защищал. А пришёл русских убивать. Его родина западная Украина которая мечтает быть под польшой.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12593
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.05.23 - 10:44
#5796
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А дроны и тд сами все видите. Это новая технология войны. Многие это не ожидали.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12593
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.05.23 - 10:46
#5797
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На счёт партизанов. В ВОВ партизаны были местные жители а тут наёмники из Америки и Польши. Поэтому их трудно назвать партизанами
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15741
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.05.23 - 11:00
#5798
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Цитата:
saba:
Если по нынешним оценкам, то это терроризм чистой воды.

Тут ведь как. Получилась революция - участники - герои революции, даже с наградами, а регулярная армия - каратели, пособники режима. Не получилась - участники - террористы, а регулярная армия - герои. Наши взрывают врага - герои, партизаны. Враг взрывает нас - террористы. Это всё условные понятия, как оказалось, и зависит от того с какой стороны смотреть.
И обычные люди, при всем при этом, не имеют выбора. Уверен что большинство мобилизованных (не добровольцев и не профессиональных военных) с обеих сторон предпочли бы не участвовать в этом, но выбор невелик - или участие, или тюрьма.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12593
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.05.23 - 11:23
#5799
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Цитата:
saba:
Ты так же как и я инфу черпаите из интернета. Вы много видели роликов с солдатами ВСУ. Как и я. Вы хоть в одном увидели где они говорят что мы идём родину защищать? Они все кричат что идут русских убивать. Их мотивация такая и родина не причём. Та же песня с языковым патрулём в Казахстане. Они че родину защищают? Нет. Им другое надо. Это как хулиган на улице спрашивает у тебя сигарету а у самого пачка в кармане. Ему нужна драка.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.05.23 - 11:37
#5800
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Цитата:
Vit:
А пришёл русских убивать

Весь вопрос то только в том , что никуда он не приходил.Насколько я помню(на память вроде не жалуюсь) это русские пришли на украинскую землю. И как тогда называть, тех русских из Харькова,Николаева, Одессы и т.д. которые служат в ВСУ и наверное там не картошку копают?. Мне кажется для любого мужчины, это непреложный закон, если на твою землю пришёл кто то с оружием в руках, ты должен защищать свою землю. А может напомните мне , кто пересёк границу Украины с танками, авиацией и всем прочим оружием
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.05.23 - 11:39
#5801
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Цитата:
Vit:
Ты так же как и я инфу черпаите из интернета.

В том то и дело, что не только из интернета. Есть ещё живое общение, правда сейчас увы уже не очень частое. Ну это понятно им не до меня.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12593
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.05.23 - 11:44
#5802
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Цитата:
saba:
Ваш Зеленский спрятал всю семью за границей. Значит он не верит в победу. Ну раз не веришь зачем посылаешь хлопцев умирать.?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12593
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.05.23 - 11:47
#5803
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Цитата:
saba:
ты должен защищать свою землю

Туда куда пришли русские с танками там на той земле люди давно определились с кем хотят жить. Они 8 лет кровь проливали и молились что б к ним пришла помощь от России.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12593
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.05.23 - 11:57
#5804
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Цитата:
saba: Есть ещё живое общение, правда сейчас увы уже не очень частое. Ну это понятно им не до меня.
У нас тут у всех думаю есть живое общение с Украиной. Так же у меня. Там брат остался. Мамина родная сестра. Иногда она мне сама звонит, плачет ругает Россию я ей особо не че не объясняю она уже пожилой человек. Уезжать не хочет. А вот с братом всё сложно. Он в Киеве. Могут загребсти и на фронт.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12593
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.05.23 - 12:06
#5805
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Цитата:
saba:
Я им предлагал переехать на время в Казахстан. Свою квартиру, я всё равно в разъездах. Живите пока всё не успокоится . Пока не хотят . Боятся оставлять свои дома.
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