Отправлено: - 10:25

saba:

Как то пазл у меня не складывается ни в том , ни в другом случае.

saba: И спикер ВВС Украины сказал, что это внутренние российские дела.

[Исправлено: Victor Yang, 31.05.2023 - 10:30]

Цитата:В России хватает предателей, которые по заданию из Украины совершают диверсии и тер.акты. Или, как вариант, агенты спецслужб Украины вполне могли проникнуть в Россию под видом беженцев и даже принять российское гражданство. Все эти многочисленные пожары "по причине нарушения ТБ" в последнее время не просто так. Беспилотники - тем более.Цитата:Сейчас никаким политикам верить нельзя по этой теме. Были бы поражены военные объекты - они бы признались. Тут бесполезно всё прошло, да ещё и жилой дом пострадал - кто в этом признается?