Re: VIP-госномера на авто теперь можно выбрать онлайн

Отправлено: - 11:22

Меня сие новость совсем не интересует, если заработали пусть хоть на столах танцуют. Например в Петербурге и Москве есть частные коммерческие ....

Тут барабанная дробь.....

ГИБДД, частное гаи это что-то в разделе непонятного моим мозгам, поэтому перехожу дорогу строго на пешеходке, за рулём не гоняю.

Всем хорошего дня!