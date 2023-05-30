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≡ VIP-госномера на авто теперь можно выбрать онлайн
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46887
VIP-госномера на авто теперь можно выбрать онлайн
Отправлено: 30.05.23 - 09:59
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Сервис размещен на витрине Министерства цифрового развития Smart Bridge, доступ к нему обеспечен для всех интеграционных платформ, задействованных в оказании государственных услуг, в том числе мобильных приложений банков второго уровня.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1204
Re: VIP-госномера на авто теперь можно выбрать онлайн
Отправлено: 30.05.23 - 09:59
#1
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Ну сейчас опять нищеброды начнут свой "Плач Ярославны" :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6104
Re: VIP-госномера на авто теперь можно выбрать онлайн
Отправлено: 30.05.23 - 11:22
#2
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Меня сие новость совсем не интересует, если заработали пусть хоть на столах танцуют. Например в Петербурге и Москве есть частные коммерческие ....
Тут барабанная дробь.....
ГИБДД, частное гаи это что-то в разделе непонятного моим мозгам, поэтому перехожу дорогу строго на пешеходке, за рулём не гоняю.
Всем хорошего дня!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12584
Re: VIP-госномера на авто теперь можно выбрать онлайн
Отправлено: 30.05.23 - 14:27
#3
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Цитата:
Сабыр:
Ну сейчас опять нищеброды начнут свой "Плач Ярославны"

А нищеброды это для тебя кто? Я так понял кто на 300 крузаке не гоняет и устрицы по утрам не кушает? Да?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12584
Re: VIP-госномера на авто теперь можно выбрать онлайн
Отправлено: 30.05.23 - 16:59
#4
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Цитата:
Сабыр:

Ну и сколько ждать? Давай олигарх скидывай свою красавицу. Оценю.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
308
Re: VIP-госномера на авто теперь можно выбрать онлайн
Отправлено: 30.05.23 - 22:00
#5
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Цитата:
Сабыр:
Ну сейчас опять нищеброды начнут свой "Плач Ярославны"


...Сабыр я так понимаю ты очень богатый,может поможешь нам жителям ПЧСТРа в благоустройстве нашего Городка,всё вокруг застраивают а до нас руки никак не дотянутся.хоть детскую площадку.
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