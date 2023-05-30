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≡ Лисаковчанин выпрыгнул из окна и разбился насмерть, когда к нему пришла полиция
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46887
Лисаковчанин выпрыгнул из окна и разбился насмерть, когда к нему пришла полиция
Отправлено: 30.05.23 - 12:55
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Мужчина был подозреваемым в нанесении ножевого ранения своему знакомому. Когда к нему домой пришла полиция, он выпрыгнул из окна 8 этажа. В результате падения он получил травмы несовместимые с жизнью.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25966
Re: Лисаковчанин выпрыгнул из окна и разбился насмерть, когда к...
Отправлено: 30.05.23 - 12:55
#1
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Хм..
Судимый выходит стуканул..
Жаль что в наше время за это на зоне ничего не делают..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6104
Re: Лисаковчанин выпрыгнул из окна и разбился насмерть, когда к...
Отправлено: 30.05.23 - 13:59
#2
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При виде полисменов у в душЕ тоже неспокойно, что они в этот раз придумают. Засыпали ямы на подъезде, приняли за выброс мусора, хорошо хоть предупреждением отделались. Намедни ехал из цона, номера снял и закинул назад, да и забыл про них, приняли за грубое нарушение
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1217
Re: Лисаковчанин выпрыгнул из окна и разбился насмерть, когда к...
Отправлено: 30.05.23 - 14:03
#3
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Цитата:
После того, как полицейские прибыли на адрес проживания, подозреваемый выпрыгнул из окна 8 этажа. В результате падения он получил травмы несовместимые с жизнью.

Источник:


Ну что можно сказать? Крепкого здоровья погибшему! Да и кислород стал чище.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2141
Re: Лисаковчанин выпрыгнул из окна и разбился насмерть, когда к...
Отправлено: 30.05.23 - 21:34
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Крепкого здоровья погибшему! Да и кислород стал чище.

Какой то немыслимый за гранью юмор. Пусть преступник, но он человек. А ошибаться в жизнт может каждый.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12584
Лисаковчанин выпрыгнул из окна и разбился насмерть, когда к нему пришла полиция
Отправлено: 30.05.23 - 21:42
#5
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Цитата:
saba:
Да всё нормально. Она болела этим теперь вот понтуется .)) ну а по сути да. Че его желеть. ? Но решил пацан спецназ показать. Не получилось
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
308
Re: Лисаковчанин выпрыгнул из окна и разбился насмерть, когда к...
Отправлено: 30.05.23 - 21:46
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ну что можно сказать? Крепкого здоровья погибшему! Да и кислород стал чище.


------бАярышник чем закусываещь иль без закуски?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1217
Лисаковчанин выпрыгнул из окна и разбился насмерть, когда к нему пришла полиция
Отправлено: 30.05.23 - 22:55
#7
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Цитата:
saba:
А ошибаться в жизнт может каждый.

Потому что знаю этого человека. В этом мире от него для других людей было только горе. Бедная мать вздохнула с облегчением

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 30.05.2023 - 22:57]
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