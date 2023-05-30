Re: Лисаковчанин выпрыгнул из окна и разбился насмерть, когда к...

Отправлено: - 13:59

При виде полисменов у в душЕ тоже неспокойно, что они в этот раз придумают. Засыпали ямы на подъезде, приняли за выброс мусора, хорошо хоть предупреждением отделались. Намедни ехал из цона, номера снял и закинул назад, да и забыл про них, приняли за грубое нарушение