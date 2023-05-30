Отправлено: - 15:14

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Цитата:Марик 3000 евро в Европе мусорщику, это нищенское существование. По их ценам на всё и вся. Лучше уж тут. Просто надо жить по средствам и не гнатся за всякими автокредитаии тд. Например ну нет денег на автомобиль, купи себе велосипед. Но нет же стыдно, люди не правильно поймут. Поэтому мы и живём в Ж.