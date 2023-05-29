Отправлено: - 08:57

Kairat stayer:

Ранее неоднократно отмечал, что с приходом к власти талибов в Афганистане ситуация возможно будет не стабильной, в том числе и в соседних странах.

Цитата:Отмечал в том году, более 8 месяцев тому назад, точнее 19 сентября 2022 года, когда обсуждали заметку "Перевооружение армии". Как обычно процитирую самого себя:Кайрат стайер: Китаю не нужно чтобы под брюхом полыхало, кроме экономических интересов скорее всего они не хотят допустить поползновения исламского радикализма исходящего от талибов. США тоже эти цели преследуют, у которых в Центральной Азии также имеются экономические интересы. Россия ранее отмечала, что Казахстан является буферной зоной и радикалов будем мочить на дальних подступах. В свете последних событии с последними у них ничего не получается, талибы посещают форумы ими организованные, да и завязли в братской Украине.Подробнее здесь: