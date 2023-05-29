Vit: Редакция удаляйте на фиг меня. Я не хочу участвовать в форуме где русофоб думает что он прав и даже не пытается оценить ситуацию трезвым.
Vit, не принимайте решения сгоряча, в пылу эмоций. Возьмите паузу, выдохните и отдохните от дискуссий. Если же вы действительно хотите, чтобы вас удалили, следуйте порядку подачи заявления из Соглашения. А от выпадов и оскорблений в адрес каких-либо пользователей форума воздержитесь.
(цитата исправлена) под человеками, помимо прочего, возможно имеются ввиду некоторые народности западной африки. те что ограничиваются в кормлении детей молочно-грудным периодом. в дальнейшем эти самые дети переводятся в режим питания подножным кормом настолько, что при оказании этим людям гуманитарной помощи, включающей в том числе и "детское питание" это питание радостно съедают взрослые. а дети так и продолжают жрать что найдут, если конечно найдут. однако не исключаю что в свете текущей риторики эти люди будут лишены звания человеков, причём ярыми оборителями нацизма. а вообще говоря, всяческие расстройства истерического спектра, будь то безудержные рыдания, тревожные состояния или хронический недосып из-за незначительного нарушения целостности кожного покрова или по иным ,столь же пустяковым, причинам, не входят в компетенции ни директоров ни "умников" (что бы под этим словом не подразумевалось), поскольку лежат в плоскости психиатрии. кстати, о ежах. я всегда полагал что ежовые тельца на дорогах есть результат обычной случайности. но теперь думаю что вероятно это тру-патриоты (противоположность лже-патриотов) таким макаром, в меру своих скромных возможностей, исключают молейшую (орфография сохранена) вероятность травмы. поскольку очевидно, ежи кусаются.
дорогой мой друг, эти тексты пишутся не для вас. более того, даже "где-то очень глубоко" в глубине души не смею надеяться что кроме предлогов во всем этом словоблудии будет понятно хоть одно слово. у меня же как бы иллюзий нет.
Ранее неоднократно отмечал, что с приходом к власти талибов в Афганистане ситуация возможно будет не стабильной, в том числе и в соседних странах.
В настоящее время на ирано-афганской границе неспокойно, отмечают, что конфликт разразился из-за воды. Будет ли эскалация конфликта? Кто такие талибы, какую силу и угрозы они представляют? Стоит опасаться Казахстану? Могут ли радикальные группировки проникнуть в Казахстан? Насколько наша армия готова противостоять вооруженным боевикам? В чем выгода и риски сотрудничества с Афганистаном? Ниже по ссылке политолог Досым Сатпаев и директор Института азиатских исследований Султан Акимбеков обсудили возможные вызовы нашей стране со стороны движения Талибан (организация, запрещенная в Казахстане).
Kairat stayer: Ранее неоднократно отмечал, что с приходом к власти талибов в Афганистане ситуация возможно будет не стабильной, в том числе и в соседних странах.
Отмечал в том году, более 8 месяцев тому назад, точнее 19 сентября 2022 года, когда обсуждали заметку "Перевооружение армии". Как обычно процитирую самого себя:
Кайрат стайер: Китаю не нужно чтобы под брюхом полыхало, кроме экономических интересов скорее всего они не хотят допустить поползновения исламского радикализма исходящего от талибов. США тоже эти цели преследуют, у которых в Центральной Азии также имеются экономические интересы. Россия ранее отмечала, что Казахстан является буферной зоной и радикалов будем мочить на дальних подступах. В свете последних событии с последними у них ничего не получается, талибы посещают форумы ими организованные, да и завязли в братской Украине.
Сынок С любителями только примитивной еды мне не по статусу мериться Успокойся. Кстати,а рыбалку в душевной компании я очень люблю. И еду простую тоже. Но я люблю разнообразие и не шарохаюсь от морских ежей и т.д. И честно говоря,наша казахская,русская,и европейская еда очень примитивна и проста.
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