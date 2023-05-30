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Тысячи детей в Казахстане получат из Нацфонда лишь 150 долларов. Почему их не разрешат потратить по своему желанию
Тысячи детей в Казахстане получат из Нацфонда лишь 150 долларов. Почему их не разрешат потратить по своему желанию
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