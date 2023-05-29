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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 21:03
#5776
Комментарий удален модератором.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
558
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 21:18
#5777
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Цитата:
Vit:
Редакция удаляйте на фиг меня. Я не хочу участвовать в форуме где русофоб думает что он прав и даже не пытается оценить ситуацию трезвым.

Vit, не принимайте решения сгоряча, в пылу эмоций. Возьмите паузу, выдохните и отдохните от дискуссий. Если же вы действительно хотите, чтобы вас удалили, следуйте порядку подачи заявления из Соглашения.
А от выпадов и оскорблений в адрес каких-либо пользователей форума воздержитесь.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
36
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 21:52
#5778
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Цитата:
По-человечески
(цитата исправлена) под человеками, помимо прочего, возможно имеются ввиду некоторые народности западной африки. те что ограничиваются в кормлении детей молочно-грудным периодом. в дальнейшем эти самые дети переводятся в режим питания подножным кормом настолько, что при оказании этим людям гуманитарной помощи, включающей в том числе и "детское питание" это питание радостно съедают взрослые. а дети так и продолжают жрать что найдут, если конечно найдут.
однако не исключаю что в свете текущей риторики эти люди будут лишены звания человеков, причём ярыми оборителями нацизма.
а вообще говоря, всяческие расстройства истерического спектра, будь то безудержные рыдания, тревожные состояния или хронический недосып из-за незначительного нарушения целостности кожного покрова или по иным ,столь же пустяковым, причинам, не входят в компетенции ни директоров ни "умников" (что бы под этим словом не подразумевалось), поскольку лежат в плоскости психиатрии.
кстати, о ежах. я всегда полагал что ежовые тельца на дорогах есть результат обычной случайности. но теперь думаю что вероятно это тру-патриоты (противоположность лже-патриотов) таким макаром, в меру своих скромных возможностей, исключают молейшую (орфография сохранена) вероятность травмы. поскольку очевидно, ежи кусаются.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 21:59
#5779
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Цитата:
Карачун:
Интереснно. Нахрена столько писать если ты прекрасно знаешь что я читать не буду) сидишь там в своем офисе и от безделия хренью занимаешся.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
36
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 22:08
#5780
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Цитата:
Vit:
Нахрена столько писать

дорогой мой друг, эти тексты пишутся не для вас. более того, даже "где-то очень глубоко" в глубине души не смею надеяться что кроме предлогов во всем этом словоблудии будет понятно хоть одно слово. у меня же как бы иллюзий нет.
;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25956
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 23:39
#5781
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Цитата:
Vit:
удаляйте на фиг меня. Я

О, нормальный поступок.
А кто там тебя задел то?
Что за русобоб?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25956
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 23:41
#5782
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А, Сабыр что ли?
Что то не понял чем задел, деликатесами что ли?
И зачетно как я над вами пошутил..
Но Сабыр не очень то похож на русобоба..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4222
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.05.23 - 08:50
#5783
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Ранее неоднократно отмечал, что с приходом к власти талибов в Афганистане ситуация возможно будет не стабильной, в том числе и в соседних странах.

В настоящее время на ирано-афганской границе неспокойно, отмечают, что конфликт разразился из-за воды. Будет ли эскалация конфликта? Кто такие талибы, какую силу и угрозы они представляют? Стоит опасаться Казахстану? Могут ли радикальные группировки проникнуть в Казахстан? Насколько наша армия готова противостоять вооруженным боевикам? В чем выгода и риски сотрудничества с Афганистаном? Ниже по ссылке политолог Досым Сатпаев и директор Института азиатских исследований Султан Акимбеков обсудили возможные вызовы нашей стране со стороны движения Талибан (организация, запрещенная в Казахстане).

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4222
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.05.23 - 08:57
#5784
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Цитата:
Kairat stayer:
Ранее неоднократно отмечал, что с приходом к власти талибов в Афганистане ситуация возможно будет не стабильной, в том числе и в соседних странах.


Отмечал в том году, более 8 месяцев тому назад, точнее 19 сентября 2022 года, когда обсуждали заметку "Перевооружение армии". Как обычно процитирую самого себя:

Кайрат стайер: Китаю не нужно чтобы под брюхом полыхало, кроме экономических интересов скорее всего они не хотят допустить поползновения исламского радикализма исходящего от талибов. США тоже эти цели преследуют, у которых в Центральной Азии также имеются экономические интересы. Россия ранее отмечала, что Казахстан является буферной зоной и радикалов будем мочить на дальних подступах. В свете последних событии с последними у них ничего не получается, талибы посещают форумы ими организованные, да и завязли в братской Украине.

Подробнее здесь:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.05.23 - 10:27
#5785
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Цитата:
Vit:
Мерится будем

Сынок :lol: С любителями только примитивной еды мне не по статусу мериться :lol: Успокойся. Кстати,а рыбалку в душевной компании я очень люблю. И еду простую тоже. Но я люблю разнообразие и не шарохаюсь от морских ежей и т.д. И честно говоря,наша казахская,русская,и европейская еда очень примитивна и проста.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25956
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.05.23 - 12:51
#5786
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Столько молодых пацанов геройски гибнет, защищая свою страну от орд убийц и насильников..
И об этом надо помнить..


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.05.23 - 14:20
#5787
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Цитата:
111:

Не понимаю за что идут умирать. Органы наверно уже в Европе где то. Твой кумир и поклоник всех украинцев продал.

[Исправлено: Vit, 30.05.2023 - 13:22]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25956
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.05.23 - 14:44
#5788
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Хм .
Помимо террориста номер один Смольянинова, в список террористов России попадают уже школьники..


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