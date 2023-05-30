Отправлено: - 14:07

111:

Давно пора все блокировать, что незаконно. И все таки это капля в море. Блокировать нужно десятками миллиардов, а не каких то там по 700 лямов..

Цитата:Сейчас выйдут 15 кремлеботов и будут с пеной у рта доказывать что санкции идут на пользу