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≡ Заморозку российской доли в ЕАБР прокомментировал Жамаубаев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46886
Заморозку российской доли в ЕАБР прокомментировал Жамаубаев
Отправлено: 30.05.23 - 13:08
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Министр финансов Ерулан Жамаубаев прокомментировал заморозку российской доли средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые были выкуплены Казахстаном. В кулуарах правительства журналисты поинтересовались у министра, знало ли правительство, что часть средств ЕАБР заблокирована из-за санкций.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25956
Re: Заморозку российской доли в ЕАБР прокомментировал Жамаубаев
Отправлено: 30.05.23 - 13:08
#1
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Давно пора все блокировать, что незаконно.
И все таки это капля в море.
Блокировать нужно десятками миллиардов, а не каких то там по 700 лямов..
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
885
Re: Заморозку российской доли в ЕАБР прокомментировал Жамаубаев
Отправлено: 30.05.23 - 13:23
#2
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Евросоюз совсем берега потерял.
Как оправдываться будут, любопытно?.. :-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1216
Re: Заморозку российской доли в ЕАБР прокомментировал Жамаубаев
Отправлено: 30.05.23 - 14:07
#3
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Цитата:
111:
Давно пора все блокировать, что незаконно. И все таки это капля в море. Блокировать нужно десятками миллиардов, а не каких то там по 700 лямов..

Сейчас выйдут 15 кремлеботов и будут с пеной у рта доказывать что санкции идут на пользу
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12573
Заморозку российской доли в ЕАБР прокомментировал Жамаубаев
Отправлено: 30.05.23 - 14:18
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: что санкции идут на пользу
Санкции идут на пользу. Надеюсь в Кремле поняли что доверять западу нельзя и нужно самим развиватся.
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