Ремонт во дворах в 9-м микрорайоне в Костанае: как долго продлится и что сделают?
Отправлено: 29.05.23 - 16:46
Две недели назад здесь приступили к замене асфальтового покрытия во всех дворовых территориях микрорайона, ремонт продлится еще месяц. "В 7-ми дворах как попало сняли асфальт специальной машиной. Нельзя ли делать по-очереди каждый двор?", - спросил читатель "НГ". Читать новость
- Я понимаю, что это неудобно для автомобилистов, им негде парковаться, жителям неудобно ходить, - продолжил Данильченко. - Зато потом, когда мы заканчиваем, все люди говорят нам: «Спасибо!». Мы тоже хотели сказать Спасибо, но в прощлом году не доделали, оставили на этот год . А уже оказывается начали другие объекты. Жилые дома Гашека14,12
Жители тут просто лентяи, и полные. Мы с этими бригадами сами работали, сами показывали, бегали с лопатами и ломами, контролировали их, колодцы находили и показывали, один все же залатали, в этом году Костанай Су через миноискатель быстро нашли. Не надо просто жмотничать своего времени, а быть вместе со строителями каждый день, показывать, людям рассказывать своим жителям и тд. А не ныть и жаловаться в каждую газету, о мол, какие мы бедненькие, а они нехорошие.. Сами показывали и какие деревья снести, какие выкорчевать, пеньки там и прочее.. И больше скажу, носили им чай май, угощали, не без этого.
yudjin: ты то бегал что ли? кухаркой руководил наверное? Когда ты живешь на доход от
Начинаются, личные оскорбления, какое то постельное белье.. Мы менялись, ходили всем двором, активисты, одни днем, другие вечером после работы. Так разве не может быть? В основном конечно суббота воскресенье и так все это время. В статье да, какое то нытье, для СМИ, ну пошли бы, поговорили с ними конкретно для начала, зачем бегать сразу по газетам то? Я об этом..
yudjin: не находишься от звонка до звонка на работе, то мо
На дачу ты как гоняешь? А свободное время для своего двора как находишь? С какого перепуга у тебя что то там от звонка до звонка? Рабочий день 8 часов. Суббота до обеда. Выходной есть. Есть отпуск. Внимательнее надо быть и делать выводы, тем более кто уже свой двор делал, кто говорит как было. Иначе им по барабану и вам, ничего путного не получится, и потом будете опять же жаловаться, что мол то не так сделали, это.. Они просто сделают по госту или как его там, как с детскими площадками, которые мы кстати оборудование и охраняли, и помогали, и говорили как делать, и попросили залить резиной больше нам земли. И так же носили пирожки.. Оно то стоит 7000 квадрат кстати..
Ничего я тебе показывать не буду, хочешь замылить тему о том, что никому из вас там вообще ничего не нужно и что вам кто то там должен? Говори по теме, а не о моих квартирах, кухарке, жене и моей работе.. А то как то себя выгодно очень хочешь поставить за счет вентилятора. Зачем?
Мы даже тогда, когда делали асфальт, сразу распланировали где у нас фонари будут стоять и камеры. Планировали детскую площадку и баскетбольную, сразу. Все было сработано на хорошем уровне, потому что нам был так же небезразличен наш двор..
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