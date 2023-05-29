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≡ Ремонт во дворах в 9-м микрорайоне в Костанае: как долго продлится и что сделают?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46880
Ремонт во дворах в 9-м микрорайоне в Костанае: как долго продлится и что сделают?
Отправлено: 29.05.23 - 16:46
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Две недели назад здесь приступили к замене асфальтового покрытия во всех дворовых территориях микрорайона, ремонт продлится еще месяц. "В 7-ми дворах как попало сняли асфальт специальной машиной. Нельзя ли делать по-очереди каждый двор?", - спросил читатель "НГ".
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
114
Ремонт во дворах в 9-м микрорайоне в Костанае: как долго продлится и что сделают?
Отправлено: 29.05.23 - 16:46
#1
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- Я понимаю, что это неудобно для автомобилистов, им негде парковаться, жителям неудобно ходить, - продолжил Данильченко. - Зато потом, когда мы заканчиваем, все люди говорят нам: «Спасибо!».
Мы тоже хотели сказать Спасибо, но в прощлом году не доделали, оставили на этот год . А уже оказывается начали другие объекты. Жилые дома Гашека14,12

[Исправлено: 71422, 29.05.2023 - 16:48]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25949
Ремонт во дворах в 9-м микрорайоне в Костанае: как долго продлится и что сделают?
Отправлено: 29.05.23 - 16:54
#2
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Жители тут просто лентяи, и полные.
Мы с этими бригадами сами работали, сами показывали, бегали с лопатами и ломами, контролировали их, колодцы находили и показывали, один все же залатали, в этом году Костанай Су через миноискатель быстро нашли.
Не надо просто жмотничать своего времени, а быть вместе со строителями каждый день, показывать, людям рассказывать своим жителям и тд.
А не ныть и жаловаться в каждую газету, о мол, какие мы бедненькие, а они нехорошие..
Сами показывали и какие деревья снести, какие выкорчевать, пеньки там и прочее..
И больше скажу, носили им чай май, угощали, не без этого.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9189
Re: Ремонт во дворах в 9-м микрорайоне в Костанае: как долго...
Отправлено: 29.05.23 - 17:06
#3
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Спасибо журналисту за вопрос-ответ.

Цитата:
111:
Не надо просто жмотничать своего времени, а

ты то бегал что ли? кухаркой руководил наверное?
Когда ты живешь на доход от сдачи хат и не находишься от звонка до звонка на работе, то можно и побегать и поконтролировать, и на форуме по3,14...ть.

Цитата:
111:
А не ныть и жаловаться в каждую газету, о мол, какие мы бедненькие, а они нехорошие..

Кто и в какую газету ЕЩЕ жаловался?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25949
Ремонт во дворах в 9-м микрорайоне в Костанае: как долго продлится и что сделают?
Отправлено: 29.05.23 - 17:16
#4
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Цитата:
yudjin:
ты то бегал что ли? кухаркой руководил наверное? Когда ты живешь на доход от

Начинаются, личные оскорбления, какое то постельное белье..
Мы менялись, ходили всем двором, активисты, одни днем, другие вечером после работы.
Так разве не может быть?
В основном конечно суббота воскресенье и так все это время.
В статье да, какое то нытье, для СМИ, ну пошли бы, поговорили с ними конкретно для начала, зачем бегать сразу по газетам то?
Я об этом..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9189
Ремонт во дворах в 9-м микрорайоне в Костанае: как долго продлится и что сделают?
Отправлено: 29.05.23 - 17:19
#5
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Цитата:
111:
зачем бегать сразу по газетам то?

еще раз вопрос... по каким ГАЗЕТАМ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25949
Ремонт во дворах в 9-м микрорайоне в Костанае: как долго продлится и что сделают?
Отправлено: 29.05.23 - 17:23
#6
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Цитата:
yudjin:
не находишься от звонка до звонка на работе, то мо

На дачу ты как гоняешь?
А свободное время для своего двора как находишь?
С какого перепуга у тебя что то там от звонка до звонка?
Рабочий день 8 часов.
Суббота до обеда.
Выходной есть.
Есть отпуск.
Внимательнее надо быть и делать выводы, тем более кто уже свой двор делал, кто говорит как было.
Иначе им по барабану и вам, ничего путного не получится, и потом будете опять же жаловаться, что мол то не так сделали, это..
Они просто сделают по госту или как его там, как с детскими площадками, которые мы кстати оборудование и охраняли, и помогали, и говорили как делать, и попросили залить резиной больше нам земли.
И так же носили пирожки..
Оно то стоит 7000 квадрат кстати..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9189
Re: Ремонт во дворах в 9-м микрорайоне в Костанае: как долго...
Отправлено: 29.05.23 - 17:23
#7
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Цитата:
во всех дворовых территориях микрорайона, ремонт продлится еще месяц.

пока не во всех, в 8. Еще 13 нетронуты и сомневаюсь, что за месяц их сделают.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25949
Ремонт во дворах в 9-м микрорайоне в Костанае: как долго продлится и что сделают?
Отправлено: 29.05.23 - 17:25
#8
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Цитата:
yudjin:
еще раз вопрос... по каким ГАЗЕТАМ?

По бумажным, по интернетным, по их инстаграммам и еще каким то там.
Что, нечего сказать?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9189
Re: Ремонт во дворах в 9-м микрорайоне в Костанае: как долго...
Отправлено: 29.05.23 - 17:26
#9
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Цитата:
111:
как с детскими площадками, которые мы кстати оборудование и охраняли,

когда 2 года назад устанавливали мной выбитую через проект акимата площадку я был в отпуске и мог помогать парням, которые ставили.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9189
Re: Ремонт во дворах в 9-м микрорайоне в Костанае: как долго...
Отправлено: 29.05.23 - 17:28
#10
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Цитата:
111:
По бумажным, по интернетным, по их инстаграммам и еще каким то там.

покажи скрин, чтобы не слыть ...болом, что я куда-то еще обратился, кроме НГ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25949
Ремонт во дворах в 9-м микрорайоне в Костанае: как долго продлится и что сделают?
Отправлено: 29.05.23 - 17:30
#11
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Цитата:
yudjin:
покажи скрин

Ничего я тебе показывать не буду, хочешь замылить тему о том, что никому из вас там вообще ничего не нужно и что вам кто то там должен?
Говори по теме, а не о моих квартирах, кухарке, жене и моей работе..
А то как то себя выгодно очень хочешь поставить за счет вентилятора.
Зачем?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
558
Ремонт во дворах в 9-м микрорайоне в Костанае: как долго продлится и что сделают?
Отправлено: 29.05.23 - 18:21
#12
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Цитата:
yudjin:

Цитата:
111:

Уважаемые форумчане, не отходите от темы и не начинайте перепалку с личными претензиями. Всё подобные сообщения дальше будем удалять
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12564
Ремонт во дворах в 9-м микрорайоне в Костанае: как долго продлится и что сделают?
Отправлено: 29.05.23 - 20:32
#13
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25949
Ремонт во дворах в 9-м микрорайоне в Костанае: как долго продлится и что сделают?
Отправлено: 29.05.23 - 23:50
#14
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Мы даже тогда, когда делали асфальт, сразу распланировали где у нас фонари будут стоять и камеры.
Планировали детскую площадку и баскетбольную, сразу.
Все было сработано на хорошем уровне, потому что нам был так же небезразличен наш двор..

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