Отправлено: - 17:06

111:

Не надо просто жмотничать своего времени, а

111:

А не ныть и жаловаться в каждую газету, о мол, какие мы бедненькие, а они нехорошие..

Спасибо журналисту за вопрос-ответ.Цитата:ты то бегал что ли? кухаркой руководил наверное?Когда ты живешь на доход от сдачи хат и не находишься от звонка до звонка на работе, то можно и побегать и поконтролировать, и на форуме по3,14...ть.Цитата:Кто и в какую газету ЕЩЕ жаловался?