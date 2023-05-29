Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре Костаная: не там стоял
Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре Костаная: не там стоял
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46880
Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре Костаная: не там стоял
Отправлено: 29.05.23 - 14:25
Сегодня, 29 мая, на аппаратном совещании в акимате Костаная обсуждали тему использования городских земельных участков. Объекты торговли первыми «попали под раздачу».
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2995
Re: Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре...
Отправлено: 29.05.23 - 14:25
А вот возле магазина "Юбилейный", который в центре города по Аль-Фараби, куча всяких киосков - шаурмянчные, фруктово-рыбные и прочие. Все занимают изрядную часть тротуара. Их там законно поставили?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9189
Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре Костаная: не там стоял
Отправлено: 29.05.23 - 14:30
Цитата:
Зачетная отмазка... по закону Архимеда... "А ты говори так - проверять никто не будет!"
А сейчас что нет никаких норм, требований, чтобы привести в порядок и сделать безопасным передвижение людей?
Что насчет железных уродцев по Арыстанбекова? Видать крыша хорошая.
[Исправлено: yudjin, 29.05.2023 - 14:32]
что когда предприниматель строил свой магазин, никаких нарушений у него не было.
Зачетная отмазка... по закону Архимеда... "А ты говори так - проверять никто не будет!"
А сейчас что нет никаких норм, требований, чтобы привести в порядок и сделать безопасным передвижение людей?
Что насчет железных уродцев по Арыстанбекова? Видать крыша хорошая.
[Исправлено: yudjin, 29.05.2023 - 14:32]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12564
Re: Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре...
Отправлено: 29.05.23 - 14:33
Цитата:
Погоди со своим "юбилейным" Я ещё не успел к весёлому турецкому мороженщику сходить. Блин так всех и закроют наши власти и не успеешь мороженое купить)
юля елиссева:
Погоди со своим "юбилейным" Я ещё не успел к весёлому турецкому мороженщику сходить. Блин так всех и закроют наши власти и не успеешь мороженое купить)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2995
Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре Костаная: не там стоял
Отправлено: 29.05.23 - 14:34
Цитата:
В Турции чего у них мороженое не брал?
Vit:
Я ещё не успел к весёлому турецкому мороженщику сходить.
Я ещё не успел к весёлому турецкому мороженщику сходить.
В Турции чего у них мороженое не брал?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13735
Re: Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре...
Отправлено: 29.05.23 - 15:21
Цитата:
ну ладно с турками чисто дело принципа
нефиг было наглеть и без разрешения вперед паровоза свои киоски ставить
так дай волю завтра весь центр в их кебабных будет
но ведь можно было решить дело миром-согласовать как ни будь
в центре города и так развлекух нет
колесо обозрения
голуби
и кот живущий под шахматным клубом
всё
нет оставить было мороженщика он хоть экзотичный тон задавал
По поводу турецкого киоска аким города пояснил, что «предприниматель его сначала смонтировал, начал работать, а только потом пришел за разрешением».
ну ладно с турками чисто дело принципа
нефиг было наглеть и без разрешения вперед паровоза свои киоски ставить
так дай волю завтра весь центр в их кебабных будет
но ведь можно было решить дело миром-согласовать как ни будь
в центре города и так развлекух нет
колесо обозрения
голуби
и кот живущий под шахматным клубом
всё
нет оставить было мороженщика он хоть экзотичный тон задавал
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 950
Re: Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре...
Отправлено: 29.05.23 - 17:41
Цитата:
Интересно, а "палатки" занимающие почти весь тротуар возле зелёного базара не нарушают никакое законодательство?
Размещение таких палаток недопустимо. Это нарушает земельное законодательство. К тому же зачастую эти палатки занимают парковочные места.
Интересно, а "палатки" занимающие почти весь тротуар возле зелёного базара не нарушают никакое законодательство?
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.20
- Сообщений:
- 5
Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре Костаная: не там стоял
Отправлено: 29.05.23 - 23:30
Комментарий проходит проверку.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25949
Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре Костаная: не там стоял
Отправлено: 29.05.23 - 23:42
Там сейчас стоит ровно то же самое.
Это жалоба пришла на музыку с дома рядом..
Это жалоба пришла на музыку с дома рядом..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25949
Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре Костаная: не там стоял
Отправлено: 29.05.23 - 23:43
А вот на зеленом рынке, акимат в открытые шары ничего типа не видит в районе Кайнара..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать