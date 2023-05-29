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≡ Четыре автомобиля столкнулись на дороге между Костанаем и Тобылом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46880
Четыре автомобиля столкнулись на дороге между Костанаем и Тобылом
Отправлено: 29.05.23 - 21:18
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Авария произошла сегодня, 29 мая, утром. Кадры с места происшествия в редакцию "НГ" прислал читатель. Предварительная причина столкновения - несоблюдение безопасной дистанции и превышение скорости несколькими участниками ДТП.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12564
Четыре автомобиля столкнулись на дороге между Костанаем и Тобылом
Отправлено: 29.05.23 - 21:18
#1
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Сразу позвонил сыну . Тоже ауди ему купил , чуть сердце не остановилось. Фух. Не он. Вроде учу быть порядочным на дороге. . Ответил Не он. Успокоил. Не гоняйте ребята. Пожайлуста.

[Исправлено: Vit, 29.05.2023 - 20:19]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
303
Re: Четыре автомобиля столкнулись на дороге между Костанаем и...
Отправлено: 29.05.23 - 21:45
#2
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Сразу позвонил сыну . Тоже ауди ему купил , чуть сердце не остановилось. Фух.

.....детям не звоню и машины не покупаю,они у меня сами зарабатывают,вообще не руко...ые,самостоятельные.Выучены и сами себя обеспечивают
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12564
Четыре автомобиля столкнулись на дороге между Костанаем и Тобылом
Отправлено: 29.05.23 - 22:21
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Согласен. Молодец. Незнаю вот я купил. На учёбу он теперь гоняет на машине. Ночью два или три часа сидит в инете. За это получает ЗП. Ещё бывает на выходных по таксует.. Ну как бы так и живёт. Он мне спрашивал пап а как ты в мои года жил. Я честно сказал. Не вздумай повторить. Я с друзьями анашу курил и бочками пиво пил в подвалах . А у тебя есть шанс. Его я тебе дал.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12564
Четыре автомобиля столкнулись на дороге между Костанаем и Тобылом
Отправлено: 29.05.23 - 22:25
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

я понимаю, что тебе было нелегко во время кризиса, и я ценю все усилия, которые ты приложил, чтобы помочь нам. Жизнь бывает сложной, и важно двигаться вперед, как ты сделал. горжусь тобой
Во это он мне написал в ватсап. Я думаю что уже я правильно живу. И главное сын понимает. Я во сохранил когда мне плохо я читаю и меня это успокаивает. Я его за язык не тянул
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