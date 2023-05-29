Отправлено: - 21:18

Vit:

Редакция удаляйте на фиг меня. Я не хочу участвовать в форуме где русофоб думает что он прав и даже не пытается оценить ситуацию трезвым.

Цитата:Vit, не принимайте решения сгоряча, в пылу эмоций. Возьмите паузу, выдохните и отдохните от дискуссий. Если же вы действительно хотите, чтобы вас удалили, следуйте порядку подачи заявления из Соглашения.А от выпадов и оскорблений в адрес каких-либо пользователей форума воздержитесь.