Цитата:
По-человечески
(цитата исправлена) под человеками, помимо прочего, возможно имеются ввиду некоторые народности западной африки. те что ограничиваются в кормлении детей молочно-грудным периодом. в дальнейшем эти самые дети переводятся в режим питания подножным кормом настолько, что при оказании этим людям гуманитарной помощи, включающей в том числе и "детское питание" это питание радостно съедают взрослые. а дети так и продолжают жрать что найдут, если конечно найдут.
однако не исключаю что в свете текущей риторики эти люди будут лишены звания человеков, причём ярыми оборителями нацизма.
а вообще говоря, всяческие расстройства истерического спектра, будь то безудержные рыдания, тревожные состояния или хронический недосып из-за незначительного нарушения целостности кожного покрова или по иным ,столь же пустяковым, причинам, не входят в компетенции ни директоров ни "умников" (что бы под этим словом не подразумевалось), поскольку лежат в плоскости психиатрии.
кстати, о ежах. я всегда полагал что ежовые тельца на дорогах есть результат обычной случайности. но теперь думаю что вероятно это тру-патриоты (противоположность лже-патриотов) таким макаром, в меру своих скромных возможностей, исключают молейшую (орфография сохранена) вероятность травмы. поскольку очевидно, ежи кусаются.