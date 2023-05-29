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≡ Микрорайон Аэропорт в Костанае останется без горячей воды до 1 сентября
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46880
Микрорайон Аэропорт в Костанае останется без горячей воды до 1 сентября
Отправлено: 29.05.23 - 16:53
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Сегодня, 29 мая, на аппаратном совещании в городском акимате власти прокомментировали ситуации в нескольких районах города, связанных с перспективами получить горячее водоснабжение. Речь, кроме Аэропорта, шла о Юбилейном и Береке.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2995
Re: Микрорайон Аэропорт в Костанае останется без горячей воды до...
Отправлено: 29.05.23 - 16:53
#1
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Сдаётся мне, что микрорайон Аэропорт со временем превратится в отшибленное гетто на болоте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25937
Re: Микрорайон Аэропорт в Костанае останется без горячей воды до...
Отправлено: 29.05.23 - 17:00
#2
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Цитата:
Жителям микрорайона Аэропорт придется терпеть житье без горячей воды все лето. 


Зачем терпеть?
Просто перекрыть центральный кран и включить бойлер..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9412
Re: Микрорайон Аэропорт в Костанае останется без горячей воды до...
Отправлено: 29.05.23 - 17:04
#3
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Цитата:
Жителям микрорайона Аэропорт придется терпеть житье без горячей воды все лето

Источник:

Затобольск (г.Тобыл),горячей воды центральной не было никогда ,да и наверное уже и не будет.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
303
Re: Микрорайон Аэропорт в Костанае останется без горячей воды до...
Отправлено: 29.05.23 - 21:51
#4
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......они могут прийти ко мне в ПЧСТР это через железку только перемахнуть и принять летний душ без проблем вода колодесная чистая от солнца нагретая добро пожаловать.
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