Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Микрорайон Аэропорт в Костанае останется без горячей воды до 1 сентября
Микрорайон Аэропорт в Костанае останется без горячей воды до 1 сентября
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 32
|Зарегистрированные пользователи: Vit
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать