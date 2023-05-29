Отправлено: - 22:21

родом из Шанхая2022:

Цитата:Согласен. Молодец. Незнаю вот я купил. На учёбу он теперь гоняет на машине. Ночью два или три часа сидит в инете. За это получает ЗП. Ещё бывает на выходных по таксует.. Ну как бы так и живёт. Он мне спрашивал пап а как ты в мои года жил. Я честно сказал. Не вздумай повторить. Я с друзьями анашу курил и бочками пиво пил в подвалах . А у тебя есть шанс. Его я тебе дал.