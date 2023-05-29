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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 21:03
#5776
Комментарий удален модератором.
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
558
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 21:18
#5777
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Цитата:
Vit:
Редакция удаляйте на фиг меня. Я не хочу участвовать в форуме где русофоб думает что он прав и даже не пытается оценить ситуацию трезвым.

Vit, не принимайте решения сгоряча, в пылу эмоций. Возьмите паузу, выдохните и отдохните от дискуссий. Если же вы действительно хотите, чтобы вас удалили, следуйте порядку подачи заявления из Соглашения.
А от выпадов и оскорблений в адрес каких-либо пользователей форума воздержитесь.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
36
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 21:52
#5778
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Цитата:
По-человечески
(цитата исправлена) под человеками, помимо прочего, возможно имеются ввиду некоторые народности западной африки. те что ограничиваются в кормлении детей молочно-грудным периодом. в дальнейшем эти самые дети переводятся в режим питания подножным кормом настолько, что при оказании этим людям гуманитарной помощи, включающей в том числе и "детское питание" это питание радостно съедают взрослые. а дети так и продолжают жрать что найдут, если конечно найдут.
однако не исключаю что в свете текущей риторики эти люди будут лишены звания человеков, причём ярыми оборителями нацизма.
а вообще говоря, всяческие расстройства истерического спектра, будь то безудержные рыдания, тревожные состояния или хронический недосып из-за незначительного нарушения целостности кожного покрова или по иным ,столь же пустяковым, причинам, не входят в компетенции ни директоров ни "умников" (что бы под этим словом не подразумевалось), поскольку лежат в плоскости психиатрии.
кстати, о ежах. я всегда полагал что ежовые тельца на дорогах есть результат обычной случайности. но теперь думаю что вероятно это тру-патриоты (противоположность лже-патриотов) таким макаром, в меру своих скромных возможностей, исключают молейшую (орфография сохранена) вероятность травмы. поскольку очевидно, ежи кусаются.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 21:59
#5779
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Цитата:
Карачун:
Интереснно. Нахрена столько писать если ты прекрасно знаешь что я читать не буду) сидишь там в своем офисе и от безделия хренью занимаешся.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
36
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 22:08
#5780
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Цитата:
Vit:
Нахрена столько писать

дорогой мой друг, эти тексты пишутся не для вас. более того, даже "где-то очень глубоко" в глубине души не смею надеяться что кроме предлогов во всем этом словоблудии будет понятно хоть одно слово. у меня же как бы иллюзий нет.
;-)
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