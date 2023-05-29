Отправлено: - 01:01

А ещё чет там на запад ровняемся. Да там засудили бы на лям зелени.

Цитата:в сша да, при большом желании засудили бы. в европе гораздо чаще порекомендовали бы быть осмотрительней и глядеть куда ступаешь а дальше электрон все остальное описал. поскольку аптечка непременно имеется именно для таких случаев.