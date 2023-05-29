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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 36
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 01:01
Цитата:
А ещё чет там на запад ровняемся. Да там засудили бы на лям зелени.в сша да, при большом желании засудили бы. в европе гораздо чаще порекомендовали бы быть осмотрительней и глядеть куда ступаешь а дальше электрон все остальное описал. поскольку аптечка непременно имеется именно для таких случаев.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 01:11
Цитата:
Карачун:Честно мне пофиг что ты живёшь в европе и много знаешь. По человечески. Пострадал ребёнок. Был бы я директором я б не смог уснуть. По любому нужно устронить хоть малейшую причину травмы. Помочь ребёнку. Да просто приехать домой с игрушкой и успокоить. Пусть хоть клиент копеечный, но перед совестью будешь чист. Но вам умникам не понял этого. Вы только умеете цитатами красивыми разбрасываться. В всяких инстаграмах.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 01:20
И тем самым мы должны отличатся от всяких лже - патриотов. Мы сами для себя должны стать людьми. И тогда мы за живём.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2139
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 10:25
Я не понял Вит, ты в разных ветках подаешься по разному. Где то пользователь, а здесь полноправный пользователь. ты прекращай это. А то хочешь узнать твоё мнение и натыкаешься на надпись, комментарий проверяется.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2139
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 10:29
Цитата:
Разные бывают директора, у кого то совесть есть, у кого то нет. Диалектика жизни. хотя какая к ч-ту диалектика, скорее проза жизни.
Vit:
Был бы я директором
Был бы я директором
Разные бывают директора, у кого то совесть есть, у кого то нет. Диалектика жизни. хотя какая к ч-ту диалектика, скорее проза жизни.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 14:53
Цитата:
юля елиссева: В Турции чего у них мороженое не брал?Ну Юля, это вы любите в турциях ёжиков кушать, осьминогов, а я там с голоду помру. Мне нужна нормальная человеческая еда) да и у нас разные отдыхи. Честно последний раз в Сочи отдыхал. 5 лет назад, охренеть) и мне этот муравейник не понравился. Я тот человек который любит наш регион. Озеро. Сидишь с удочкой. Поймаешь 10 карасей. А вечером у костра под водочку с друзьями поговоришь. Вот там я отдыхаю.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1202
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 15:10
Цитата:
А чё надо всем как дурачкам только пельмени с бешем кушать? А,ну ещё котлеты с жаренной картошкой,да? Для тебя же только это человеческая еда? Вот больше всего меня раздражают люди,которые даже не попробовав шарахаются от деликатесов и не только. Ну такими идиотами выглядят... Ведь на свете столько вкусной и разнообразной еды.. Жалко их.
Vit:
вы любите в турциях ёжиков кушать, осьминогов
вы любите в турциях ёжиков кушать, осьминогов
А чё надо всем как дурачкам только пельмени с бешем кушать? А,ну ещё котлеты с жаренной картошкой,да? Для тебя же только это человеческая еда? Вот больше всего меня раздражают люди,которые даже не попробовав шарахаются от деликатесов и не только. Ну такими идиотами выглядят... Ведь на свете столько вкусной и разнообразной еды.. Жалко их.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 15:18
Цитата:
[Исправлено: Vit, 29.05.2023 - 14:40]
Сабыр:Не тебе был комент. Ну да ладно. Думаешь я не кушал деликатесы? Я их пробывал . И только после всего уже пройденого пришёл к тому что я люблю. К душевному отдыху. Но а вам пожелаю вперёд познавать мир.
[Исправлено: Vit, 29.05.2023 - 14:40]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 15:42
Цитата:
Так че там Сабыр затух? Мерится будем деликатесами кто сколько со жрал?
Сабыр:
Так че там Сабыр затух? Мерится будем деликатесами кто сколько со жрал?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 17:34
Цитата:
А мерялки выросли?
Vit:
Мерится будем деликатесами
Мерится будем деликатесами
А мерялки выросли?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 17:47
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 17:50
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 18:26
Хм страно. . Американская демократия. ? Становится очень)) интереснно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 18:28
Если Марик ты думаешь выиграл? То ошибаешся .ты проеграл в чистую
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 20:54
Редакция удаляйте на фиг меня. Я не хочу участвовать в форуме где русофоб думает что он прав и даже не пытается оценить ситуацию трезвым.
[Исправлено: Домовенок, 29.05.2023 - 21:13]
[Исправлено: Домовенок, 29.05.2023 - 21:13]
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