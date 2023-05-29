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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
36
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 01:01
#5761
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Цитата:
А ещё чет там на запад ровняемся. Да там засудили бы на лям зелени.
в сша да, при большом желании засудили бы. в европе гораздо чаще порекомендовали бы быть осмотрительней и глядеть куда ступаешь а дальше электрон все остальное описал. поскольку аптечка непременно имеется именно для таких случаев.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 01:11
#5762
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Цитата:
Карачун:
Честно мне пофиг что ты живёшь в европе и много знаешь. По человечески. Пострадал ребёнок. Был бы я директором я б не смог уснуть. По любому нужно устронить хоть малейшую причину травмы. Помочь ребёнку. Да просто приехать домой с игрушкой и успокоить. Пусть хоть клиент копеечный, но перед совестью будешь чист. Но вам умникам не понял этого. Вы только умеете цитатами красивыми разбрасываться. В всяких инстаграмах.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 01:20
#5763
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И тем самым мы должны отличатся от всяких лже - патриотов. Мы сами для себя должны стать людьми. И тогда мы за живём.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2139
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 10:25
#5764
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Я не понял Вит, ты в разных ветках подаешься по разному. Где то пользователь, а здесь полноправный пользователь. ты прекращай это. А то хочешь узнать твоё мнение и натыкаешься на надпись, комментарий проверяется.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2139
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 10:29
#5765
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Цитата:
Vit:
Был бы я директором

Разные бывают директора, у кого то совесть есть, у кого то нет. Диалектика жизни. хотя какая к ч-ту диалектика, скорее проза жизни.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 14:53
#5766
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Цитата:
юля елиссева: В Турции чего у них мороженое не брал?
Ну Юля, это вы любите в турциях ёжиков кушать, осьминогов, а я там с голоду помру. Мне нужна нормальная человеческая еда) да и у нас разные отдыхи. Честно последний раз в Сочи отдыхал. 5 лет назад, охренеть) и мне этот муравейник не понравился. Я тот человек который любит наш регион. Озеро. Сидишь с удочкой. Поймаешь 10 карасей. А вечером у костра под водочку с друзьями поговоришь. Вот там я отдыхаю.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1202
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 15:10
#5767
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Цитата:
Vit:
вы любите в турциях ёжиков кушать, осьминогов

А чё надо всем как дурачкам только пельмени с бешем кушать? А,ну ещё котлеты с жаренной картошкой,да? Для тебя же только это человеческая еда? Вот больше всего меня раздражают люди,которые даже не попробовав шарахаются от деликатесов и не только. Ну такими идиотами выглядят... Ведь на свете столько вкусной и разнообразной еды.. Жалко их.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 15:18
#5768
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Цитата:
Сабыр:
Не тебе был комент. Ну да ладно. Думаешь я не кушал деликатесы? Я их пробывал . И только после всего уже пройденого пришёл к тому что я люблю. К душевному отдыху. Но а вам пожелаю вперёд познавать мир.

[Исправлено: Vit, 29.05.2023 - 14:40]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 15:42
#5769
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Цитата:
Сабыр:

Так че там Сабыр затух? Мерится будем деликатесами кто сколько со жрал?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 17:34
#5770
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Цитата:
Vit:
Мерится будем деликатесами

А мерялки выросли?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 17:47
#5771
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 17:50
#5772
Комментарий удален модератором.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 18:26
#5773
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Хм страно. . Американская демократия. ? Становится очень)) интереснно.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 18:28
#5774
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Если Марик ты думаешь выиграл? То ошибаешся .ты проеграл в чистую
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12564
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.05.23 - 20:54
#5775
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Редакция удаляйте на фиг меня. Я не хочу участвовать в форуме где русофоб думает что он прав и даже не пытается оценить ситуацию трезвым.

[Исправлено: Домовенок, 29.05.2023 - 21:13]
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