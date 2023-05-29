Отправлено: - 14:42

Последний звонок прозвенит 1 июня. Кстати, торжественные линейки для всех классов также пройдут в первый летний, причем он же и каникулярный, день.

заверили в управлении, должны завершиться к 11:00, чтобы дети успели к началу праздничных мероприятиях,

В управлении образования области отметили, что сбор денежных средств на подарки администрации школ и педагогам запрещается.

Цитата:Надо всем школьникам проигнорировать данные мероприятия и не придти.А пока в школах не учатся, а репетируют... сидят тихо в телефонах... главное придти.Цитата:Зачем по скудоумному смешивать 2 праздника? Что нельзя было 31-го линейки провести?Цитата:ну-ну...Из года в год талдычат одно и тоже, а подарки как делали так и делают (не вижу ничего плохого в этом). Ну устройте уже показательный суд над получившим и даривших подарки. Что вы воздух сотрясаете постоянно?