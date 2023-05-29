НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аттестаты зрелости выпускникам вручат 21 июня в стенах школы — управление образования Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46875
Аттестаты зрелости выпускникам вручат 21 июня в стенах школы — управление образования Костанайской области
Отправлено: 29.05.23 - 14:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний звонок прозвенит 1 июня. Государственные выпускные экзамены выпускники будут сдавать в период с 5 по 19 июня. Вручение аттестатов об общем среднем образовании пройдут в стенах родных школ.
Читать новость

yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9184
Re: Аттестаты зрелости выпускникам вручат 21 июня в стенах школы...
Отправлено: 29.05.23 - 14:42
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Последний звонок прозвенит 1 июня. Кстати, торжественные линейки для всех классов также пройдут в первый летний, причем он же и каникулярный, день.

Надо всем школьникам проигнорировать данные мероприятия и не придти.
А пока в школах не учатся, а репетируют... сидят тихо в телефонах... главное придти.

Цитата:
заверили в управлении, должны завершиться к 11:00, чтобы дети успели к началу праздничных мероприятиях,

Зачем по скудоумному смешивать 2 праздника? Что нельзя было 31-го линейки провести?

Цитата:
В управлении образования области отметили, что сбор денежных средств на подарки администрации школ и педагогам запрещается.

ну-ну...
Из года в год талдычат одно и тоже, а подарки как делали так и делают (не вижу ничего плохого в этом). Ну устройте уже показательный суд над получившим и даривших подарки. Что вы воздух сотрясаете постоянно?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS