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≡ Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре Костаная: не там стоял
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46875
Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре Костаная: не там стоял
Отправлено: 29.05.23 - 14:25
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Сегодня, 29 мая, на аппаратном совещании в акимате Костаная обсуждали тему использования городских земельных участков. Объекты торговли первыми «попали под раздачу».
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2994
Re: Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре...
Отправлено: 29.05.23 - 14:25
#1
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А вот возле магазина "Юбилейный", который в центре города по Аль-Фараби, куча всяких киосков - шаурмянчные, фруктово-рыбные и прочие. Все занимают изрядную часть тротуара. Их там законно поставили?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9184
Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре Костаная: не там стоял
Отправлено: 29.05.23 - 14:30
#2
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Цитата:
что когда предприниматель строил свой магазин, никаких нарушений у него не было.

Зачетная отмазка... по закону Архимеда... "А ты говори так - проверять никто не будет!"
А сейчас что нет никаких норм, требований, чтобы привести в порядок и сделать безопасным передвижение людей?

Что насчет железных уродцев по Арыстанбекова? Видать крыша хорошая.

[Исправлено: yudjin, 29.05.2023 - 14:32]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12551
Re: Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре...
Отправлено: 29.05.23 - 14:33
#3
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Цитата:
юля елиссева:

Погоди со своим "юбилейным" Я ещё не успел к весёлому турецкому мороженщику сходить. Блин так всех и закроют наши власти и не успеешь мороженое купить)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2994
Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре Костаная: не там стоял
Отправлено: 29.05.23 - 14:34
#4
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Цитата:
Vit:
Я ещё не успел к весёлому турецкому мороженщику сходить.

В Турции чего у них мороженое не брал?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13735
Re: Киоск веселого турецкого мороженщика демонтировали в центре...
Отправлено: 29.05.23 - 15:21
#5
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Цитата:
По поводу турецкого киоска аким города пояснил, что «предприниматель его сначала смонтировал, начал работать, а только потом пришел за разрешением».


ну ладно с турками чисто дело принципа
нефиг было наглеть и без разрешения вперед паровоза свои киоски ставить
так дай волю завтра весь центр в их кебабных будет
но ведь можно было решить дело миром-согласовать как ни будь
в центре города и так развлекух нет
колесо обозрения
голуби
и кот живущий под шахматным клубом
всё
нет оставить было мороженщика он хоть экзотичный тон задавал
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