Отправлено: - 14:30

что когда предприниматель строил свой магазин, никаких нарушений у него не было.

[Исправлено: yudjin, 29.05.2023 - 14:32]

Цитата:Зачетная отмазка... по закону Архимеда... "А ты говори так - проверять никто не будет!"А сейчас что нет никаких норм, требований, чтобы привести в порядок и сделать безопасным передвижение людей?Что насчет железных уродцев по Арыстанбекова? Видать крыша хорошая.