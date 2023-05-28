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"Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в аквапарке
"Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в аквапарке
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46870
"Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в аквапарке
Отправлено: 28.05.23 - 12:54
Об инциденте женщина рассказала в соцсетях. Татьяна Тарасова утверждает, что результатом отдыха в водно-развлекательном комплексе Костаная стала травма ее ребенка - девочка разрезала пятку.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9411
Re: "Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила,...
Отправлено: 28.05.23 - 12:54
Вот поколение блогеров инстаграммеров,ну порезался ребёнок зачем трагедию из этого делать.
Я в детском садике порезался до крови показал воспитательнице ,она испугалась и говорит беги быстрее домой(дом через дорогу был) покажи маме пусть перевяжет,мама посмотрела ,наклеила пластырь и отправила обратно в садик,на этом всё,через 10 минут я уже забыл что кровь шла,а тут трагедию сделали.
Я в детском садике порезался до крови показал воспитательнице ,она испугалась и говорит беги быстрее домой(дом через дорогу был) покажи маме пусть перевяжет,мама посмотрела ,наклеила пластырь и отправила обратно в садик,на этом всё,через 10 минут я уже забыл что кровь шла,а тут трагедию сделали.
Re: "Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила,...
Отправлено: 28.05.23 - 13:48
//Вчера хотели наложить один шов, мы отказались. Зачем ребенка травмировать,//
Значит швы были не нужны, вы не можете отказаться от обязательной процедуры. Что значит ребёнка травмировать, если есть необходимость? Ну и проблема яйца выеденного не стоит. Заклеил пластырем и готово. Причём тут антибиотики вообще, сама придумала, или всё же врачи прописали?
Вот жеш поколение пошло? В наше время, собаке дал полизать, да лопухлм залепил и готово.
Значит швы были не нужны, вы не можете отказаться от обязательной процедуры. Что значит ребёнка травмировать, если есть необходимость? Ну и проблема яйца выеденного не стоит. Заклеил пластырем и готово. Причём тут антибиотики вообще, сама придумала, или всё же врачи прописали?
Вот жеш поколение пошло? В наше время, собаке дал полизать, да лопухлм залепил и готово.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9182
Re: "Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила,...
Отправлено: 28.05.23 - 21:06
Цитата:
неее, не лопухом, а подорожником. Лопухом могли ж..у вытереть.
А сейчас дитятко об...ся и будет вопрошать окей гугл...
Эл-починно:
В наше время, собаке дал полизать, да лопухлм залепил и готово.
В наше время, собаке дал полизать, да лопухлм залепил и готово.
неее, не лопухом, а подорожником. Лопухом могли ж..у вытереть.
А сейчас дитятко об...ся и будет вопрошать окей гугл...
Re: "Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила,...
Отправлено: 28.05.23 - 21:54
Ну с лопухами, собаками, и тд в принцепе все понятно.
А вот это как?
Цитата:
Почему у нас как страусы трусливые, некоторые ответственные люди. Трудно было извенится. Предложить помощь. В качестве компенсации предложить бесплатный годовой абонемент. А ещё чет там на запад ровняемся. Да там засудили бы на лям зелени.
А вот это как?
Цитата:
Как утверждает женщина, руководство никак не отреагировало на инцидент и не принесло извинений.
Почему у нас как страусы трусливые, некоторые ответственные люди. Трудно было извенится. Предложить помощь. В качестве компенсации предложить бесплатный годовой абонемент. А ещё чет там на запад ровняемся. Да там засудили бы на лям зелени.
"Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в аквапарке
Отправлено: 28.05.23 - 22:58
Цитата:
[Исправлено: Эл-починно, 28.05.2023 - 23:05]
Vit: А ещё чет там на запад ровняемся. Да там засудили бы на лям зелени.Да не но пластырь бы наклеили, причину устранили бы (хотя тоже интересно никто до этого не ранился, а вот именно эта девочка поранилась) Ну может извинились бы, но статей подобных, точно никто бы писать не стал, да ещё "происшествия" Был у меня случай, в начале девяностых. Отдыхали на спасалке, на тоболе. Ну есть или были не очень хорошие люди, распивали алкоголь, били бутылки... Ну в общем выпал мне "счастливый" билет. Нарвался я на такой осколок. Ступню и пятку порезал короче и относительно глубоко. Пришлось срочно по спутниковому телефону начальнику, менеджеру и управляющему реки тобол звонить, до сих пор никто не ответил. Ну чуток подождав вызвал автобус 36-го маршрута, приехал шустро, всего минут 20-25-ть ждал, как такси. Доехал до больнички, Железнодорожной вроде (точно уже не помню). Врач всё перевязал, антибиотиков не назначал, швы накладывать тоже не стал (видать чтобы психику мою не травмировать) и отправил с богом восвояси, поздравив напоследок с днём молодёжи.
[Исправлено: Эл-починно, 28.05.2023 - 23:05]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 882
"Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в аквапарке
Отправлено: 28.05.23 - 23:22
Комментарий проходит проверку.
"Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в аквапарке
Отправлено: 29.05.23 - 00:42
Комментарий проходит проверку.
"Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в аквапарке
Отправлено: 29.05.23 - 00:43
Комментарий проходит проверку.
"Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в аквапарке
Отправлено: 29.05.23 - 00:46
Комментарий проходит проверку.
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