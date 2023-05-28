Отправлено: - 22:58

Vit: А ещё чет там на запад ровняемся. Да там засудили бы на лям зелени.

[Исправлено: Эл-починно, 28.05.2023 - 23:05]

Цитата:Да нено пластырь бы наклеили, причину устранили бы (хотя тоже интересно никто до этого не ранился, а вот именно эта девочка поранилась)Ну может извинились бы, но статей подобных, точно никто бы писать не стал, да ещё "происшествия"Был у меня случай, в начале девяностых. Отдыхали на спасалке, на тоболе. Ну есть или были не очень хорошие люди, распивали алкоголь, били бутылки... Ну в общем выпал мне "счастливый" билет. Нарвался я на такой осколок. Ступню и пятку порезал короче и относительно глубоко. Пришлось срочно по спутниковому телефону начальнику, менеджеру и управляющему реки тобол звонить, до сих пор никто не ответил.Ну чуток подождав вызвал автобус 36-го маршрута, приехал шустро, всего минут 20-25-ть ждал, как такси. Доехал до больнички, Железнодорожной вроде (точно уже не помню). Врач всё перевязал, антибиотиков не назначал, швы накладывать тоже не стал (видать чтобы психику мою не травмировать) и отправил с богом восвояси, поздравив напоследок с днём молодёжи.