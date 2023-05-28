НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в аквапарке
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46870
"Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в аквапарке
Отправлено: 28.05.23 - 12:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об инциденте женщина рассказала в соцсетях. Татьяна Тарасова утверждает, что результатом отдыха в водно-развлекательном комплексе Костаная стала травма ее ребенка - девочка разрезала пятку.
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9411
Re: "Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила,...
Отправлено: 28.05.23 - 12:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот поколение блогеров инстаграммеров,ну порезался ребёнок зачем трагедию из этого делать.
Я в детском садике порезался до крови показал воспитательнице ,она испугалась и говорит беги быстрее домой(дом через дорогу был) покажи маме пусть перевяжет,мама посмотрела ,наклеила пластырь и отправила обратно в садик,на этом всё,через 10 минут я уже забыл что кровь шла,а тут трагедию сделали.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1862
Re: "Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила,...
Отправлено: 28.05.23 - 13:48
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Вчера хотели наложить один шов, мы отказались. Зачем ребенка травмировать,//
Значит швы были не нужны, вы не можете отказаться от обязательной процедуры. Что значит ребёнка травмировать, если есть необходимость? Ну и проблема :-( яйца выеденного не стоит. Заклеил пластырем и готово. Причём тут антибиотики вообще, сама придумала, или всё же врачи прописали?
Вот жеш поколение пошло? В наше время, собаке дал полизать, да лопухлм залепил и готово. ;-)
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9182
Re: "Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила,...
Отправлено: 28.05.23 - 21:06
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
В наше время, собаке дал полизать, да лопухлм залепил и готово.

неее, не лопухом, а подорожником. Лопухом могли ж..у вытереть.
А сейчас дитятко об...ся и будет вопрошать окей гугл...
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12541
Re: "Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила,...
Отправлено: 28.05.23 - 21:54
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну с лопухами, собаками, и тд в принцепе все понятно.
А вот это как?
Цитата:
Как утверждает женщина, руководство никак не отреагировало на инцидент и не принесло извинений.

Почему у нас как страусы трусливые, некоторые ответственные люди. Трудно было извенится. Предложить помощь. В качестве компенсации предложить бесплатный годовой абонемент. А ещё чет там на запад ровняемся. Да там засудили бы на лям зелени.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1862
"Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в аквапарке
Отправлено: 28.05.23 - 22:58
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit: А ещё чет там на запад ровняемся. Да там засудили бы на лям зелени.
Да не ;-) но пластырь бы наклеили, причину устранили бы (хотя тоже интересно никто до этого не ранился, а вот именно эта девочка поранилась) :-x Ну может извинились бы, но статей подобных, точно никто бы писать не стал, да ещё "происшествия" :lol: Был у меня случай, в начале девяностых. Отдыхали на спасалке, на тоболе. Ну есть или были не очень хорошие люди, распивали алкоголь, били бутылки... Ну в общем выпал мне "счастливый" билет. Нарвался я на такой осколок. Ступню и пятку порезал короче и относительно глубоко. Пришлось срочно по спутниковому телефону начальнику, менеджеру и управляющему реки тобол звонить, до сих пор никто не ответил. :-x Ну чуток подождав вызвал автобус 36-го маршрута, приехал шустро, всего минут 20-25-ть ждал, как такси. Доехал до больнички, Железнодорожной вроде (точно уже не помню). Врач всё перевязал, антибиотиков не назначал, швы накладывать тоже не стал (видать чтобы психику мою не травмировать) и отправил с богом восвояси, поздравив напоследок с днём молодёжи. :lol: 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 28.05.2023 - 23:05]
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
882
"Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в аквапарке
Отправлено: 28.05.23 - 23:22
#6
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12541
"Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в аквапарке
Отправлено: 29.05.23 - 00:42
#7
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12541
"Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в аквапарке
Отправлено: 29.05.23 - 00:43
#8
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12541
"Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в аквапарке
Отправлено: 29.05.23 - 00:46
#9
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS