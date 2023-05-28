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≡ Чтобы был слышен хруст: Основные правила посева огурца в открытый грунт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46870
Чтобы был слышен хруст: Основные правила посева огурца в открытый грунт
Отправлено: 28.05.23 - 20:00
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После редиса и ранней зелени огурец - следующий традиционный овощ на нашем столе в начале лета. Конечно, купить его не проблема круглый год, но вырастить свои зеленцы для витаминного салата или засолки, имея участок, особо приятно. Тем более что выбор семян превеликий, а оптимальные условия для всходов и роста сейчас - самые подходящие.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12541
Re: Чтобы был слышен хруст: Основные правила посева огурца в...
Отправлено: 28.05.23 - 20:00
#1
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Щас бы если мой дед увидел синие семена огурцов он бы офигел. В его времена, он оставлял на осень несколько огурцов, они выростали огромными жёлтыми. Потом в них выковыривали семена и так каждый год. А щас с этих гендерных современых огурцов , не получится продолжение рода)
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12541
Чтобы был слышен хруст: Основные правила посева огурца в открытый грунт
Отправлено: 28.05.23 - 23:22
#2
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