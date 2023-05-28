Re: Чтобы был слышен хруст: Основные правила посева огурца в...

Отправлено: - 20:00

Щас бы если мой дед увидел синие семена огурцов он бы офигел. В его времена, он оставлял на осень несколько огурцов, они выростали огромными жёлтыми. Потом в них выковыривали семена и так каждый год. А щас с этих гендерных современых огурцов , не получится продолжение рода)