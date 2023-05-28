Отправлено: - 13:48

//Вчера хотели наложить один шов, мы отказались. Зачем ребенка травмировать,//Значит швы были не нужны, вы не можете отказаться от обязательной процедуры. Что значит ребёнка травмировать, если есть необходимость? Ну и проблемаяйца выеденного не стоит. Заклеил пластырем и готово. Причём тут антибиотики вообще, сама придумала, или всё же врачи прописали?Вот жеш поколение пошло? В наше время, собаке дал полизать, да лопухлм залепил и готово.