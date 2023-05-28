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≡ "Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в аквапарке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46867
"Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила, что ее дочь получила травму в аквапарке
Отправлено: 28.05.23 - 12:54
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Об инциденте женщина рассказала в соцсетях. Татьяна Тарасова утверждает, что результатом отдыха в водно-развлекательном комплексе Костаная стала травма ее ребенка - девочка разрезала пятку.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9411
Re: "Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила,...
Отправлено: 28.05.23 - 12:54
#1
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Вот поколение блогеров инстаграммеров,ну порезался ребёнок зачем трагедию из этого делать.
Я в детском садике порезался до крови показал воспитательнице ,она испугалась и говорит беги быстрее домой(дом через дорогу был) покажи маме пусть перевяжет,мама посмотрела ,наклеила пластырь и отправила обратно в садик,на этом всё,через 10 минут я уже забыл что кровь шла,а тут трагедию сделали.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1861
Re: "Разрезала пятку": Жительница Костаная заявила,...
Отправлено: 28.05.23 - 13:48
#2
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//Вчера хотели наложить один шов, мы отказались. Зачем ребенка травмировать,//
Значит швы были не нужны, вы не можете отказаться от обязательной процедуры. Что значит ребёнка травмировать, если есть необходимость? Ну и проблема :-( яйца выеденного не стоит. Заклеил пластырем и готово. Причём тут антибиотики вообще, сама придумала, или всё же врачи прописали?
Вот жеш поколение пошло? В наше время, собаке дал полизать, да лопухлм залепил и готово. ;-)
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