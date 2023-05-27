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≡ "Негативной информации предостаточно" - Как чиновники борются за положительный имидж в СМИ?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46867
"Негативной информации предостаточно" - Как чиновники борются за положительный имидж в СМИ?
Отправлено: 27.05.23 - 12:48
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- У нас в регионе 188 СМИ, мы регулярно мониторим информацию на сайтах и в соцсетях, - пояснил руководитель управления общественного развития Костанайской области Марат ЖУРКАБАЕВ.. - Негативной информации предостаточно.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13732
Re: "Негативной информации предостаточно" - Как...
Отправлено: 27.05.23 - 12:48
#1
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пусть будет негатив
если негатива не будет значит мы северная корея)
другой вопрос чтобы этот негатив был в дело а не нытье ради нытья
соц сети сейчас заменили партийный контроль
раньше люди жаловались в партию и кгб теперь в соц сети
жалобы те же доносы
один пятки из машины показал на трассе
другая кошек под окном развела
третий в стрингах по пляжу прошелся
и вместо жалоб в органы все идет в соц сети
заходишь так почитать что интересного происходит в стране и городе а там какой-то сплошной поток нытья, жалоб, стяжательств и доносов
закрываешь соц сети выходишь на улицу а там ляпота, тепло, зелено-красота
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
881
Re: "Негативной информации предостаточно" - Как...
Отправлено: 27.05.23 - 13:23
#2
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Органам власти всех уровней надо делать свои сайты самыми популярными в народе. Интересными.
Чтобы с утра человек за новостями к ним заходил, а не чей-нибудь блог, чтобы прочитать сплетни и домыслы.
Тогда и о доверии можно будет рассуждать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25930
Re: "Негативной информации предостаточно" - Как...
Отправлено: 27.05.23 - 13:54
#3
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У нас в ОСИ бизнес так обнаглел, что срезал наш забор и хотел украсть..
И даже они успели продать его.
Не негативная информация?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6096
Re: "Негативной информации предостаточно" - Как...
Отправлено: 27.05.23 - 20:00
#4
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В городе очень много полицейских патрульных машин, еду с базара и на встречу попались несколько и так пока доехал до дому насчитал восемь штук. Зачем властям столько полисменов? Например саакашвили когда стал президентом разогнал всех дорожных и прочих, оставил только участковых.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1089
Re: "Негативной информации предостаточно" - Как...
Отправлено: 27.05.23 - 21:24
#5
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Марат Журкабаев
Зачем бороться со СМИ?
С ними сотрудничать надо. Построили сотню школ, сотню домов, сотню больниц, пожалуйста - пусть освещают. Далее. Положили 100 км дорог в городе, в районе, в области, осветили 100 улиц - пусть пишут.
И в то же время: не построили, не положили дороги, не осветили улицы - ПУСТЬ ПИШУТ!
Чтоб Вам поделом было!
А то решают они за положительный имидж...
Таких вопросов ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! Марат Журкабаев
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12526
Re: "Негативной информации предостаточно" - Как...
Отправлено: 27.05.23 - 22:02
#6
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Цитата:
- У нас в регионе 188 СМИ,

Ого. А я только знаю 3. НГ, КН и которую в двери бесплатно суют про народные рецепты, название не помню .
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12526
Re: "Негативной информации предостаточно" - Как...
Отправлено: 27.05.23 - 22:51
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
В городе очень много полицейских патрульных машин, еду с базара и на встречу попались несколько и так пока доехал до дому насчитал восемь штук.

По всей стране так. Больше так не где не видел. Ну ладно, бог с ним. Пусть хоть 48 их будет на каждой улице . Только пусть стоят и смотрят за нарушителями. А то бывает за час пять раз остановят просто так. Сокращать надо однозначно они только портят хорошую репутацию в стране. Потом о них весь СНГ говорит. Как и туристов щипают они
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1214
Re: "Негативной информации предостаточно" - Как...
Отправлено: 28.05.23 - 07:05
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Например саакашвили когда стал президентом разогнал всех дорожных и прочих, оставил только участковых.

Не надо придумывать отсебятину! В Грузии к примеру нет алкоголиков. Если же нашему народу дать такую свободу, каждый второй за рулём будет подшофе! В Грузии живут очень бледновато такого количества авто там нет.
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