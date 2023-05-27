"Негативной информации предостаточно" - Как чиновники борются за положительный имидж в СМИ?
Отправлено: 27.05.23 - 12:48
- У нас в регионе 188 СМИ, мы регулярно мониторим информацию на сайтах и в соцсетях, - пояснил руководитель управления общественного развития Костанайской области Марат ЖУРКАБАЕВ.. - Негативной информации предостаточно. Читать новость>>
пусть будет негатив если негатива не будет значит мы северная корея) другой вопрос чтобы этот негатив был в дело а не нытье ради нытья соц сети сейчас заменили партийный контроль раньше люди жаловались в партию и кгб теперь в соц сети жалобы те же доносы один пятки из машины показал на трассе другая кошек под окном развела третий в стрингах по пляжу прошелся и вместо жалоб в органы все идет в соц сети заходишь так почитать что интересного происходит в стране и городе а там какой-то сплошной поток нытья, жалоб, стяжательств и доносов закрываешь соц сети выходишь на улицу а там ляпота, тепло, зелено-красота
Органам власти всех уровней надо делать свои сайты самыми популярными в народе. Интересными. Чтобы с утра человек за новостями к ним заходил, а не чей-нибудь блог, чтобы прочитать сплетни и домыслы. Тогда и о доверии можно будет рассуждать.
В городе очень много полицейских патрульных машин, еду с базара и на встречу попались несколько и так пока доехал до дому насчитал восемь штук. Зачем властям столько полисменов? Например саакашвили когда стал президентом разогнал всех дорожных и прочих, оставил только участковых.
Марат Журкабаев Зачем бороться со СМИ? С ними сотрудничать надо. Построили сотню школ, сотню домов, сотню больниц, пожалуйста - пусть освещают. Далее. Положили 100 км дорог в городе, в районе, в области, осветили 100 улиц - пусть пишут. И в то же время: не построили, не положили дороги, не осветили улицы - ПУСТЬ ПИШУТ! Чтоб Вам поделом было! А то решают они за положительный имидж... Таких вопросов ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! Марат Журкабаев
сайлау курманов: В городе очень много полицейских патрульных машин, еду с базара и на встречу попались несколько и так пока доехал до дому насчитал восемь штук.
По всей стране так. Больше так не где не видел. Ну ладно, бог с ним. Пусть хоть 48 их будет на каждой улице . Только пусть стоят и смотрят за нарушителями. А то бывает за час пять раз остановят просто так. Сокращать надо однозначно они только портят хорошую репутацию в стране. Потом о них весь СНГ говорит. Как и туристов щипают они
сайлау курманов: Например саакашвили когда стал президентом разогнал всех дорожных и прочих, оставил только участковых.
Не надо придумывать отсебятину! В Грузии к примеру нет алкоголиков. Если же нашему народу дать такую свободу, каждый второй за рулём будет подшофе! В Грузии живут очень бледновато такого количества авто там нет.
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