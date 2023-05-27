Отправлено: - 22:51

сайлау курманов:

В городе очень много полицейских патрульных машин, еду с базара и на встречу попались несколько и так пока доехал до дому насчитал восемь штук.

Цитата:По всей стране так. Больше так не где не видел. Ну ладно, бог с ним. Пусть хоть 48 их будет на каждой улице . Только пусть стоят и смотрят за нарушителями. А то бывает за час пять раз остановят просто так. Сокращать надо однозначно они только портят хорошую репутацию в стране. Потом о них весь СНГ говорит. Как и туристов щипают они