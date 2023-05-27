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«Мы переходим тут по памяти!» - Что заставляет костанайцев нарушать ПДД и соответствуют ли наши «зебры» стандартам?
«Мы переходим тут по памяти!» - Что заставляет костанайцев нарушать ПДД и соответствуют ли наши «зебры» стандартам?
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