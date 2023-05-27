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≡ «Мы переходим тут по памяти!» - Что заставляет костанайцев нарушать ПДД и соответствуют ли наши «зебры» стандартам?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46867
«Мы переходим тут по памяти!» - Что заставляет костанайцев нарушать ПДД и соответствуют ли наши «зебры» стандартам?
Отправлено: 27.05.23 - 17:27
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В мае в некоторых районах Костаная демонтировали нерегулируемые пешеходные переходы. Корреспондент «НГ» и наш гид по дорогам Костаная Максим КАЗАНЦЕВ, занимающийся частным извозом, решили узнать, стало ли после этого безопаснее на городских дорогах.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15737
Re: «Мы переходим тут по памяти!» - Что заставляет костанайцев...
Отправлено: 27.05.23 - 17:27
#1
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Цитата:
пешеходные переходы, расположенные на перекрестках, будут переноситься на 3-5 м вглубь улиц

Источник:

Через Киевскую, возле Герцена, такой глубокий переход. Крайне неудобно.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1089
Re: «Мы переходим тут по памяти!» - Что заставляет костанайцев...
Отправлено: 27.05.23 - 20:28
#2
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Андрей и Максим
Вы ж теперь, по закону жанра, должны проделать этот же путь с точки зрения ПЕШЕХОДА.
Вот тогда и будет объективная картина нынешнего бардака
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1089
Re: «Мы переходим тут по памяти!» - Что заставляет костанайцев...
Отправлено: 27.05.23 - 20:29
#3
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Особенно к плазе
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1339
Re: «Мы переходим тут по памяти!» - Что заставляет костанайцев...
Отправлено: 27.05.23 - 21:40
#4
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Цитата:
Victor Yang:
Через Киевскую, возле Герцена, такой глубокий переход. Крайне неудобно.

Там раньше был переход ближе к кольцу, но он был как бы ниже линии обзора, и при повороте с Герцена на Киевскую не видно пешехода. И по этому убрали данный переход.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12526
Re: «Мы переходим тут по памяти!» - Что заставляет костанайцев...
Отправлено: 27.05.23 - 23:08
#5
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Цитата:
- В рамках реконструкции дорожной сети пешеходные переходы, расположенные на перекрестках, будут переноситься на 3-5 м вглубь улиц, - пояснил Милюк. - Это позволит увеличить обзорность и минимизировать риски наезда на пешеходов

Водитель подъезжая к перекрёстку уже как правило из далека смотрит на световор и решает притормаживать или ускорится. И если как вы хотите сдвинуть зебру в глубь. То светофор останется за зеброй? Разве это нормально? И обзорность для кого улучшается я не понял.
Неа зебра должна остатся на перекрёстке. Это самое безопасное место для пешехода.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12526
Re: «Мы переходим тут по памяти!» - Что заставляет костанайцев...
Отправлено: 27.05.23 - 23:32
#6
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Цитата:
Интенсивность движения транспортных средств на данном участке высокая, проходят маршрутные, транзитные потоки (грузового,

Нету там не кого транзитного маршрута. Щас вам гид Максим наговорит))Полицейским только скажи знаков натыкают. Транзитники едут по объездной Северной костанайской дороги. А по Назарбаева или на складскую или после жд переезда в сторону вокзала на СВХ. Растамаживать грузы из Европы.
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