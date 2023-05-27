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≡ Мужчина в стрингах на велосипеде напугал девушек на костанайском пляже
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46866
Мужчина в стрингах на велосипеде напугал девушек на костанайском пляже
Отправлено: 27.05.23 - 20:07
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Инцидент произошел вечером в понедельник, 22 мая, на диком пляже возле «Ак-Шанырака». Девушки загорали на берегу реки, когда туда приехал мужчина на велосипеде. Брюк на незнакомце не было: одеяние из майки и кепки довершали стринги.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6096
Re: Мужчина в стрингах на велосипеде напугал девушек на...
Отправлено: 27.05.23 - 20:07
#1
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совершать непристойные действия, издавая недвусмысленные звуки
Недавно видео кто-то выставил из Германии, на диком пляже двое гарных хлопцев занимались непотребное, при этом другие загорающие никак не реагировали на это. Видимо нам ещё далеко до цивилизованной европы
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1089
Re: Мужчина в стрингах на велосипеде напугал девушек на...
Отправлено: 27.05.23 - 20:31
#2
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интересно, кто придумал заголовок?
напугать стрингами, ну извините
:lol: :lol: :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3130
Мужчина в стрингах на велосипеде напугал девушек на костанайском пляже
Отправлено: 27.05.23 - 20:52
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
при этом другие загорающие никак не реагировали на это. Видимо нам ещё далеко до цивилизованной европы

Ничего, мы начнем со спасения утопающих.

анонимный файлообменник
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12525
Re: Мужчина в стрингах на велосипеде напугал девушек на...
Отправлено: 27.05.23 - 22:08
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Видимо нам ещё далеко до цивилизованной европы

У нас азия. Мусульманская страна, не надо нам их них гейроповской цивилизации . Пускай хоть мы останемся людьми.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1213
Re: Мужчина в стрингах на велосипеде напугал девушек на...
Отправлено: 27.05.23 - 23:32
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Видимо нам ещё далеко до цивилизованной европы


Отстал от жизни! Такое в Сочи повсеместно! Бывает такое что Европа отдыхает!
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