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≡ Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46866
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 12:13
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По данным «НГ», по озелененным соснами из Башкирии улицам в Smart-центр повезут российскую делегацию, в том числе президента Владимира Путина, если он все-таки посетит Костанай.
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Анатолий
§ Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
194
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 15:39
#15
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А нам в альянс нато то зачем? это ж оборонительный союз.Нас и так защитили ОДКБ.Или как?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13732
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 15:45
#16
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не приедет путин и токаев не приедет))
от силы премьер министры припруться и губер челябы
весь этот марафет просто прикрытие для вливания денег в ЖКХ и штурмовой работы
потом где какой косяк вылезет будет отмазка "торопились к форуму"!!!

а вы все путин путин)) даже тут его используют как петрушку ради своих целей))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4269
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 16:22
#17
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Цитата:
ZXC:
Аким ничего про Путина не говорил


Ну да, это корреспондент нагнетает обстановку: - ""....Путин, путин приедет, не приедет....".
Ну, приедет этот Путин - что изменится в нашей жизни - абсалютно НИЧЕГО.
Или , не приедет Путин - и что то по меняется - абсалютно НИЧЕГО.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9180
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 16:46
#18
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Цитата:
ACROS:
абсалютно НИЧЕГО.

абсОлютно верно.
Но у нас любят собственные проблемы списывать на внешних "врагов"... вот и появляются громкие заголовки и метание юлек на вентилятор.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
881
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 26.05.23 - 17:11
#19
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:-) Я удивляюсь, как ещё никто не "догадался", что капитальный ремонт теплотрасс в Рудном делают к приезду Путина, а не потому что трубы сгнили на нет.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
273
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 26.05.23 - 23:09
#20
Комментарий удален модератором.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
253
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 27.05.23 - 12:11
#21
Комментарий удален модератором.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
253
Re: Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная...
Отправлено: 27.05.23 - 20:42
#22
Комментарий удален модератором.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1089
Больше 11 млрд тенге на встречу с Путиным - Акимат Костаная ответил на вопросы "НГ" о том, что строят и благоустраивают к форуму РК и РФ
Отправлено: 27.05.23 - 20:50
#23
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Администратор, удалите вообще эту "новость"
предыдущий "оратор" видимо не знает, что не по теме писать нельзя

[Исправлено: electro, 27.05.2023 - 20:50]
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