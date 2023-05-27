Отправлено: - 21:40

Victor Yang:

Через Киевскую, возле Герцена, такой глубокий переход. Крайне неудобно.

Цитата:Там раньше был переход ближе к кольцу, но он был как бы ниже линии обзора, и при повороте с Герцена на Киевскую не видно пешехода. И по этому убрали данный переход.