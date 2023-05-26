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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.05.23 - 14:18
#5746
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Цитата:
Добринцофф:
но в трудную минуту отвернулся от товарищей по цеху.

Хм..
Это как?
Мы им предлагали, давайте соединимся и пойдем сообща в акимат, пусть они откроют дорогу, которая там была для них.
Которую закрыл акимат в связи с террористической безопасностью.
Мы что ли им там закрыли?
Против власти что, у вас кишка тонка, говорить о требованиях, надо более слабых людей давить дорогими адвокатами и своим баблом?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.05.23 - 14:22
#5747
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Цитата:
Добринцофф:
когда хату брал не видел пиццерии и цветочные магазины,заметь они там поселись раньше тебя.

Цветы вообще то с Баймагамбетова, депутат..
Ах да, власть, которую ты любишь, ну не можешь ты перед ней не преклониться..
А что депутат?
Воюет с нами, хотя у него то как раз ключ и есть..
Но воюет просто из принципа, своего назначили председателя, за которого проголосовало ровно три человека из всех, то есть сами бизнесмены.
Пришел бы и помог ему, деньжат подкинул бы, с нами бороться..
Кстати, насчет раньше, тут живут заслуженные люди, Стель.х, Садвока.в, первый подо мной, напротив заслуженный учитель, живет с 1986го, с начала, ниже нее заслуженный судья, пенсионер тоже, на третьем заслуженный врач, ей 80 лет, они что, для тебя и для бизнеса ничего не значат и разве не жили с самого начала?

[Исправлено: 111, 26.05.2023 - 14:28]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.05.23 - 14:25
#5748
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Эти Святого родичи..
Ну конечно..
Они при власти..
Куда вам сказать что то про нее, отберут бизнес и бабло.
Вот и трясетесь перед их видом..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.05.23 - 14:30
#5749
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Цитата:
Добринцофф:
заметь они там поселись раньше тебя.

Ненавидеть жителей, которые живут тут с самого начала введенного в эксплуатацию дома, ради депутатов, ради приближенных к Назеке, ну это твое дело.
Тут да, у нас подход разный..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.05.23 - 14:39
#5750
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Ладно, проехали, после оскорбления людей, которые как оказалось должны что то бизнесу и которые как выяснилось живут тут все недавно, плавно переходим к основной теме..



Казахстан отказал бежавшему российскому военному в убежищеЗападно-Казахстанский областной суд отказал в апелляции Игорю Санджиеву, который дезертировал из ВС РФ и запросил политическое убежище в Казахстане. За незаконное пересечение границы мужчину приговорили к шести месяцам условно и депортации в Россию. Санджиев будет оспаривать решение в Верховном суде Казахстана.Санджиев был призван во время мобилизации. Сначала мужчина бежал в Беларусь и попытался запросить убежище в прибалтийских странах. Санджиева поймали и депортировали в Россию беларуские силовики. Мужчине удалось снова сбежать — на этот раз в Казахстан.В сети появилась петиция с требованием предоставить россиянину убежище в Казахстане.Диссидент


Вопрос, должны ли мы помогать дезертирам россиянам?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.05.23 - 14:46
#5751
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Как то незаметно ударили по сотовой связи в Краснодаре уже..
Красные или суперкрасные линии не пройдены?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.05.23 - 14:54
#5752
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⚡️Патрушев 19 мая: радиоактивное облако идёт на Западную Европу.7 дней спустя.Облако никуда не пришло.И не могло прийти, потому что его никогда не было.Зато вот в России были и есть две другие вещи.1. Сборище кретинов во главе страны, бредящее про радиацию, иблисов, боевых комаров и женские половые гормоны в пиве.2. Огромная ватная масса, которой пропаганда скармливает этот бред, и которая всё забывает через день, чтобы принять новую порцию бреда и лжи.Ватное болото


Мда уж..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2134
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.05.23 - 19:49
#5753
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Интересный факт из комментариев форума. Среди нас есть человек закончивший Высшую партийную школу,а за возврат к победе коммунизма ратуют совсем другие, бОльшую часть жизни прожившие уже без Советского союза. Против декоммунизации и т.д. Хотя , у нас как таковой декоммунизации не было вроде
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
32
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.05.23 - 23:54
#5754
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Цитата:
Это попахивает профнепригодностью, особенно , когда над такими распоряжениями потешается вся страна.

Источник:

"Да, мы живем в грязи, едим не всласть,
Зато мы обхахатываем власть.
И власти разрешают нам смеяться,
- Смеющегося можно не бояться.
Кто хохотом заткнет голодный рот,
У власти не попросит бутерброд." л.филатов
"над кем смеётесь? над собой смеётесь" н.гоголь
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4269
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.05.23 - 10:08
#5755
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Цитата:
111:
мы помогать дезертирам



Наверное, ему надо совершить какое нибудь мелкое преступление в нашей стране что бы сел, лет на 5-6 , пока не закончиться войнушка. Правильней будет: - выдать его русским властям, пусть сами разбираются- если пожалеть, то по прецеденту желающие откосить от войны хлынут к нам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.05.23 - 18:27
#5756
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Цитата:
ACROS:
Правильней будет: - выдать его русским властям, пусть сами разбираются- если пожалеть, то по прецеденту

Да, наверно так.
Надо было бежать еще до того, как призвали
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.05.23 - 18:29
#5757
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Там Zетпатриоты с ума что ли посходили, вместе со всем государством?



⚡️Москвичка донесла на соседку-пенсионерку из-за жёлтой и синей картонки в окне. Произошло это на улице Крылатские Холмы, где 61-летняя женщина заметила в соседнем окне нечто, напомнившее ей флаг Украины, и тут же донесла в полицию. После приезда силовиков оказалось, что в злополучной квартире живёт 83-летняя старушка, которая разводит цветы. Она прикрыла выставленные на подоконнике растения двумя картонками, но если внутри они были обычного цвета, то снаружи — жёлтой и синей.Полиция начала проверку, опросила всех участников этой загадочной истории и забрала картонки на экспертизу.Ватное болото
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.05.23 - 18:31
#5758
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Это по моему нацизм?



⚡️Москвичку, летевшую во Владикавказ, задержали из-за того, что она читала в полёте книгу на украинском.Попутчики донесли.После приземления женщину увезли в отделение полиции.Фиксируем:1. Люди в России считают украинский язык основанием для доноса2. Государство в России считает украинский язык основанием для задержанияКакие ещё нужны свидетельства того, что в России - нацизм?!Ватное болото
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.05.23 - 18:35
#5759
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Тогда за эти цвета, что у нас тут, мы тут все поголовно дискредитируем и унижаем бункерного и тех зетпатриотов, что защищают его зад, этим сочетанием цветов?



Это вне закона в России теперь?
Ну блин у них и поехала крыша..
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